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清明連假天氣 氣象局：降雨機率增 溫度下降趨勢

2018-03-28 08:34聯合報 記者楊德宜╱即時報導

昨天全台天氣晴朗穩定，白天起氣溫明顯回升，民眾出門曬太陽，享受晴朗好天氣。記者林...
昨天全台天氣晴朗穩定，白天起氣溫明顯回升，民眾出門曬太陽，享受晴朗好天氣。記者林伯東／攝影
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今天仍然是西半部晴朗溫暖，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，但是空氣品質不佳，東半部多雲時晴，有局部短暫小雨的天氣。白天在陽光下可能會覺得有點熱，高溫可達27度以上，入夜後及清晨還是會有點涼，大概只有20度左右，仍然要注意日夜溫差。

他說，東半部的雨不至於太大，下雨的時間也不會太久，實際上仍然在大部份時間都是有見到陽光的機會。預計明後兩天北部和東半部的雲量會略為增加，降雨機率也會提高。

這兩天台灣的天氣，主要是受到偏東風到東北東風的影響，水氣量也沒有很多，所以天氣相當穩定，賴忠瑋說，預計穩定的天氣可以持續到下周，目前資料顯示大概在4月5日清明節前後才會再有一波比較明顯的鋒面雲系南下接近台灣，在此之前都是相對較穩定的天氣。

賴忠瑋說，要留意的是，今年第3號颱風目前正從菲律賓東方海面以緩慢的速度逐漸往北北西方向移動，雖然不至於直接影響台灣，但是在明後天北上的過程中，將推擠北方高氣壓，造成台灣附近的偏東風到東北東風增強，迎風面的北部和東北部雲量則會因此增加，甚至有局部短暫陣雨。周末以後颱風逐漸減弱後，台灣附近的偏東風到東北東風也會減弱，再度恢復晴朗穩定。背風側的中南部則較不受到影響，未來幾天都是晴朗溫暖的天氣。

今天仍要留意空氣品質，賴忠瑋說，因為西半部都位於背風側，預計今天中南部將有可能達橙色的「對敏感族群不健康」等級，高屏地區甚至可達紅色的「對所有族群不健康等級」，北部的空氣品質數值則是普通等級，但是也相當接近橙色標準。

清明連假天氣如何？氣象局說，4月4日至6日預計將有鋒面系統及東北季風影響，各地降雨機率上升，溫度有下降的趨勢；另外，離島及西半部地區有局部霧或低雲影響，連假期間需注意航班資訊及溫度上的變化；春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。

空氣品質主播

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