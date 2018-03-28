腿部行走痠痛 小心是動脈血管阻塞嚴重恐截肢

2018-03-28 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



腿部行走痠痛莫輕忽，小心可能是周邊動脈血管阻塞，嚴重者須截肢。醫師說，以導管治療取代傳統開刀，已成腿部血管阻塞主要手術方式 ，甚至大部分病人隔天就可出院。

64歲謝男因行走時感到疼痛至佳里奇美醫院求診，心臟血管內科主治醫師黄柏森透過導管治療，雖無法保留發黑壞死腳趾，但成功控制傷害範圍。

黃柏森說，謝男罹患糖尿病與高血壓10多年，控制不理想。1年半前出現行走後雙小腿、足部酸痛及無力，檢查後發現左大腿鼠蹊部脈博微弱，判斷是慢性血管阻塞併急性栓塞，立即安排抗血小板藥物及導管檢查治療，疼痛改善許多。

他表示，隨著醫療進步，微創或局部麻醉的手術方式，越來越盛行也越來越進步，利用X光血管攝影及導管方式的治療，已成為目前處理腿部血管阻塞的主要手術方式，其使用局部麻醉僅有3mm傷口，且大部分病人在手術隔天即可出院，傷口也僅需換藥3天，相較於開刀手術，對病人、家屬與社會照護負擔都少了許多。

不過，此類治療有優點也有缺點，研究顯示，用導管治療的再阻塞率較開刀接血管的高，相較於開刀的短期暢通成功率接近100%，而導管治療平均約八到九成。而病人往往都是到最嚴重的程度（慢性傷口、壞死或嚴重感染）才尋求診斷及導管的治療。

上述狀況血管往往都是完全阻塞甚至鈣化嚴重，這對導管治療來說是極其困難，不僅其成功率下降，且手術時間會延長許多。