吳德榮：今起至周日好天氣 高溫上看30度

2018-03-28 06:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局今晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，今天基隆北海岸及新北市山區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，鯉魚颱風高低層逐漸整合，但結構仍鬆散，被估為輕颱中最弱的；鯉魚颱風將在菲律賓東方海面向北再逐漸轉東北，與菲、台、日皆有距離，對陸地無影響。

今晨台灣西半部晴朗，東半部有低雲，西半部仍有輻射冷卻作用。他說，今天至周日西半部在背風面，晴朗舒適早晚涼，白天陽光下有點熱，最高溫將在27至30度左右，清晨低溫約在16至19度，日夜溫差大；午後雲增多，山區有局部、零星降雨的機率；東半部在迎風面，雲量較多，偶爾也有一些局部短暫雨。

他說，下周一至下周三南風分量增加，天氣還會更暖。未來1周在台灣海峽西側、近華南沿海，易有平流霧發生，有時會影響金、馬，帶來交通不便；另外，未來3天，西半部風速持續偏弱，擴散條件不佳，汙染物容易累積，戶外活動要注意空氣的品質的狀況。

氣象局說，今天東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨；西半部日夜溫差大。

明天、周五東北風稍增強，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨；中南部日夜溫差大。