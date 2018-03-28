早晚溫差大 注意調整衣物

2018-03-28 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



本周天氣晴朗。氣象局指出，今天東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨，西半部日夜溫差大，注意調整衣物。

氣象局指出，明後天東北風稍增強，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨；中南部日夜溫差大。31日至4月3日各地大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大；東半部及北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨。