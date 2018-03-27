健保改制？ 健保署：優先考量民眾權益

醫師公會建議健保部分負擔制度，從「定額」改成「定率」。圖為台大急診室外觀。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

中華民國醫師公會全聯會提案，建議改變現行健保部分負擔制度，從「定額」改成「定率」，民眾若直接赴醫學中心就診，必須自付三成五費用。提案人為醫師公會全聯會理事長邱泰源，也是民進黨不分區立委、本屆立院衛環委員會召委，他表示，希望本會期修法，盡快推動。

健保署長李伯璋表示，提案修法是立委權責，但針對此案，衛福部內部尚未討論，目前衛福部與健保署以民眾權益為優先考量，至於落實分級醫療，重點是在於壯大基層醫療，而非貿然調高部分負擔。衛福部社保司長商東福也說，是否從現行定額改為定率，並非不能討論，但目前政府不希望增加病人負擔。

根據醫師公會提案，若將健保部分負擔由定額制改成定率制，初步規畫民眾赴醫學中心自付三成、區域醫院二成、地區醫院一成五。舉例來說，民眾未經轉診至醫學中心門診，藥費、檢查費等全部醫療費用三千元，自付三成，就需九百元，高於目前定額上限七百廿元。

商東福說，當初健保法立法時，部分負擔採定率制，根據健保法第四十三條規定，部分負擔定率是醫學中心五成、區域醫院四成、地區醫院三成，但同一條文亦規定，主管機關於必要時能依定額方式收取。

邱泰源指出，依照現行部分負擔制度，民眾至醫學中心、區域醫院看病，只比至診所、小醫院多三、四百元，差距不大，因此，許多民眾直接到醫學中心。部分負擔改成定率後，若直接至醫學中心就診，將拉大與診所、小醫院間醫療費用差距，就有利於推廣分級醫療、家庭醫師制度。

但李伯璋指出，去年為落實分級醫療，拉大基層與醫學中心的部分負擔差距，引發反彈。若要穩固健保財務，衛福部和健保署計畫先透過雲端藥歷、檢驗影像資料雲端分享等，節省不必要開支。他也指出，壯大基層醫療，必須站在民眾立場思考政策。