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大樂透第107029期 頭獎貳獎槓龜

2018-03-27 22:46中央社 台北27日電

大樂透第107029期今天開獎。中獎號碼為13、15、38、40、24、30，特別號44；派彩結果，頭獎、貳獎槓龜。

參獎有26注中獎，各得獎金新台幣7萬6333元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣台彩

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