健康你我他／素花壽司 炎夏家人最愛

2018-03-27 23:40 聯合報 文／悠然（桃園市）



素花壽司酸甜適中、清爽可口又賞心悅目。 圖／悠然提供 分享 facebook

茹素多年，家人有感健康很重要，偏愛清淡；老爺上班須帶便當，針對營養食材烹調。偶爾吃膩了，喜歡將飯菜捲成「素花壽司」，酸甜適中、清爽可口、賞心悅目，尤其炎炎夏日，是一家人最愛。

壽司黑、白米搭配。黑米為稻米中的黑珍珠，與白米上下電鍋共煮。壽司內容，以有助身體熱能與機能的營養食材：「有機海苔、海苔酥、三角豆皮、白芝麻、堅果、嫩薑，蛋皮、蛋絲（以澱粉加水、蛋少鹽拌勻平鍋煎成）；胡蘿蔔細條（微鹽醃製）、小黃瓜粗條、栗子南瓜（切成小磚條煎至金黃灑胡椒鹽）、鮮綠萵苣。

再上配老爺愛吃的水果：番石榴、蘋果、小聖女、橘子等，含各種維生素，是天然抗氧化劑。

製作花壽司，除了美味，更愛色澤繽紛。黑、白醋飯各做一條，竹捲包保鮮膜，放上一張海苔，均勻鋪上醋飯，撒海苔酥壓平翻面（黑醋飯撒白芝麻），鋪滿鮮綠萵苣，在六分之一處放堅果、胡蘿蔔、蛋絲、豆皮。

將前述食材捲至一半，後段擺小黃瓜、南瓜、嫩薑，扎實的捲成大圓捲，兩頭露出的醋飯用拇指壓平，外層捲上了黃色蛋皮，再包層保鮮膜；另塞黑醋飯三角豆皮搭配，上面撒白芝麻。

最後壽司切片擺盤，配上水果，既成了如畫般、垂涎欲滴的養生美食，與家人共享。