罹癌護理師遺願 當學弟妹大體老師

2018-03-27 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



駱君萍的家人昨出席大體老師追思紀念會，駱君萍的妹妹駱鈺玲(右一)對姊姊堅持為醫學付出，感到敬佩。 記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

畢業於台北醫學大學護理系的駱君萍，37歲罹患肺腺癌離世，辭世前的願望是捐出遺體當大體老師。家人為了幫她完成遺願，忍著傷痛，讓駱君萍遺留於人間的軀殼可以服務更多的人，成為醫學生的大體老師。

駱君萍的妹妹駱鈺玲說，姊姊一直對醫療工作有很大的抱負，從台北醫學大學護理系畢業後，先到台安醫院工作，看見偏鄉醫療資源匱乏，主動到埔里基督教醫院擔任急診護理師，後來對於山地醫療備感興趣，轉到梨山衛生所服務。

2015年，駱君萍久咳，就醫被診斷罹患肺腺癌末期且已轉移。她原先就決定，日後有機會要捐贈器官，幫助其他病人；但因癌症轉移，她深知器官已不能用，但助人的心強烈，她決定將軀體捐給北醫，要讓學弟學妹在她身上動刀學習。

當時 爸爸完全不能接受

駱君萍的媽媽說，當女兒表達自己想當大體老師時，爸爸完全不能夠接受，但是女兒說，希望捐出軀體後，可以作為後輩的榜樣，讓更多人能夠捐出軀體，幫助醫學生學習。爸爸認為，駱君萍從小都沒有要求過爸媽什麼事情，加上她說人死後火化，捐出來還可以幫助人，雖然不捨，最後也決定支持女兒的遺願。

駱君萍妹妹駱鈺玲說，姊姊為了成為大體老師，當時骨頭缺血壞死，醫師建議開刀，她聽到驚覺可能會造成軀體不完整，寧願放棄救治。

鄰居背後議論 家屬委屈

若要當大體老師，死後幾小時內就要進行防腐工作。

駱鈺玲表示，他們見過姊姊最後一面後，姊姊就被帶走，大家心裡很難過，但更讓她遺憾的是，鄰居背後議論紛紛，認為「這家人冷血，女兒死了都沒有傷心，也沒有辦後事」。一般民眾不了解軀體捐贈的意義，也讓家屬受委屈。

北醫解剖學暨細胞生物學科主任張宏名說，解剖課對醫學生非常重要，除了讓學生們成長，更能深刻體會到生命與醫療間的關係，現在有非常多輔助影像可幫助學習，但是直接接觸大體，對於醫學生而言是必要過程，非常感謝大體老師的奉獻。