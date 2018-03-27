部分負擔改為定率制？ 健保署：民眾荷包不容隨便挑戰

2018-03-27 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



醫師公會全聯會理事長、立委邱泰源擬提案修法，將健保部分負擔由現行「定額制」改回定率制。對此，健保署長李伯璋表示，提案修法是立委權責，但目前此案還沒與全聯會討論過，衛福部內也沒有相關討論，目前衛福部與健保署的立場，仍是以民眾權益為優先考量，要落實分級醫療，重點是在於壯大基層醫療，而不是貿然調高部分負擔。

主管健保法的權責機關、衛福部社保司長商東福說，當初健保法立法時，部分負擔是採定率制，且根據健保法第四十三條規定，部分負擔定率是醫學中心五成、區域醫院四成、地區醫院三成，但同一條法規中亦明文規定，主管機關於必要時能依定額方式收取，因此目前採定額制並非不合法；是否從現行定額改為定率，並非不能討論，但以政府立場，是不希望讓病人負擔增加，也必須顧及民眾荷包。

「民眾的荷包不容輕易挑戰」，健保署長李伯璋直言，去年為落實分級醫療，拉大了基層與醫學中心的部分負擔差距，就引發一些反彈，對於部分負擔改回定率制，衛福部與健保署的態度從來就不是樂觀其成，若要穩固健保財務，必須過雲端藥歷、檢驗影像資料雲端分享等方式，節省不必要開支，且要壯大基層醫療，必須站在民眾立場思考如何執行政策，而不是隨便講講就能改。