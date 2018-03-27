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切除膽管囊腫 新竹馬偕雙主治讓出生8天嬰兒重生

2018-03-27 18:41聯合報 記者張雅婷╱即時報導

腹部超音波影像中，可見總膽管有腫大情形（紅箭頭處）。圖／馬偕醫院提供
腹部超音波影像中，可見總膽管有腫大情形（紅箭頭處）。圖／馬偕醫院提供
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在媽媽懷胎時定期產檢未有異常，才出生8天的女嬰，在小兒胃腸科醫師新生兒腹部超音波篩檢時，確診女嬰有總膽管囊腫，囊腫大小約1.6公分，已是嬰幼兒正常膽道（約0.2~0.4公分）的數倍大，新竹馬偕紀念醫院小兒外科主任杜奕成及黃富煥醫師合作以腹腔鏡手術切除膽囊與囊腫，及肝管空腸吻合術。女嬰術後僅4個不到1公分小傷口，第四天即能恢復進食，第七天出院，復原良好。

黃富煥表示，總膽管囊腫若未治療，恐影響膽汁排放出現黃疸，甚至併發膽道感染或急性胰臟炎等，建議手術切除。總膽管囊腫切除併重建屬重大手術，原因是手術內容複雜，包括剝離囊腫與附近組織後切除膽囊、總膽管，取小腸空腸段與總肝管吻合做為膽汁排放路徑，吻合小腸與小腸做為食物及胰液路徑等三大部分。

由於傳統開腹術式雖有視野大、手部觸感佳、縫合容易等優點，然而術後動輒留下右上腹約6至12公分長的傷口，傷口疼痛拉長了進食時間及住院天數，術後恢復較慢。相較下，腹腔鏡手術傷口小恢復快，病童術後腸道恢復蠕動的時間快可提早進食，傷口也較美觀。

杜奕成及黃富煥皆有豐富的小兒胸、腹微創手術經驗，新竹馬偕將總膽管囊腫手術提升至由兩位主治醫師共同執刀的照護水準，希望藉由兩位嫻熟腹腔鏡術式的醫師共同合作、相互補位，較單一醫師縮短時間達50%，平均僅需約3小時即可完成手術，大幅減少病童暴露在麻醉下的風險。

杜奕成解釋，總膽管囊腫指的就是膽管胰管在進入十二指腸前提早匯合，引起胰液逆流造成膽管發炎囊腫，是一種先天性的結構異常。若不予治療，除了反覆腹痛造成生活不適外，還容易因為膽汁排出受阻引發肝組織受損，尤其長期胰液逆流和反覆發炎可能引起上皮細胞變性，患者有5至30%的膽道相關癌症罹病率，且隨年紀增加而提高。

黃富煥也說，由於總膽管囊腫初期症狀不明顯，待囊腫日漸腫大，則容易出現黃疸、右上腹腹痛或腫塊等症狀，然而這些症狀與許多腸胃疾病類似，仰賴有經驗的醫師提高警覺，並透過血清生化檢查及腹部超音波等協助鑑別。

核磁共振影像中，紅箭頭處為總膽管囊腫病灶，黃箭頭處為膽囊。圖／馬偕醫院提供
核磁共振影像中，紅箭頭處為總膽管囊腫病灶，黃箭頭處為膽囊。圖／馬偕醫院提供
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馬偕醫院新竹分院小兒科主任杜奕成（中站立者）及黃富煥醫師（右二）合作腹腔鏡手術。...
馬偕醫院新竹分院小兒科主任杜奕成（中站立者）及黃富煥醫師（右二）合作腹腔鏡手術。圖／馬偕醫院提供
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馬偕醫院新竹分院針對新生兒腹腔鏡「總膽管囊腫切除併重建」手術，由馬偕醫院新竹分院...
馬偕醫院新竹分院針對新生兒腹腔鏡「總膽管囊腫切除併重建」手術，由馬偕醫院新竹分院小兒科主任杜奕成（左二）及黃富煥醫師（右二）雙主治操刀。圖／馬偕醫院提供
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微創手術醫師腹痛

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