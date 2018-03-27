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憂心台灣前景 她：將來只能到國外當台勞嗎？

她與癌共處24年 是因為做了這個決定

2018-03-27 18:14聯合報 記者黃安琪╱即時報導

台灣乳房醫學會理事長沈陳石銘說明國內乳癌現況。記者黃安琪／攝影
台灣乳房醫學會理事長沈陳石銘說明國內乳癌現況。記者黃安琪／攝影
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乳癌長年位居台灣女性癌症發生率首位，2015年衛福部癌症登記報告顯示，乳癌年增人數近1萬5000人，年增千名40歲以下年輕患者醫師提醒，近年乳癌有年輕化趨勢，除注意飲食、運動和減少暴露於環境荷爾蒙中，建議女性成年以後即可進行乳房超音波攝影或乳房X光攝影。

今年60歲的陳太太與乳癌共處24年，36歲時確診罹患早期乳癌，經手術切除，未料57歲復發轉移，癌細胞轉移至淋巴。為了控制病情，持續守護在3名兒女身邊，陳太太鼓起勇氣加入乳癌新藥臨床試驗，接受標靶藥物治療，原本2公分的腫瘤成功縮小至0.5公分，穩定控制。

台灣乳房醫學會理事長沈陳石銘指出，乳癌基因分型中，依癌細胞組織切片化驗結果分為4種，包括人類表皮生長因子接受器（HER2）陽性、管腔A型、管腔B型及三陰性，隨國內乳癌患者日益增多，提醒患者治療前可與醫師溝通，選擇合適的治療方式。

北榮乳房醫學中心主任曾令民表示，針對不同類型的乳癌，民眾可與醫師討論適合的治療方式，近來針對管腔A型的患者已有新藥可供選擇，控制常見的副作用如白血球減少、惡心、疲勞等。

沈陳石銘說，年輕的乳癌患者多是自行觸摸發現或因乳房疼痛就醫，相關研究已顯示，乳癌雖與本身基因相關，但透過均衡飲食、運動等仍能相對保護，降低罹癌發生。

目前國內乳癌篩檢政策，提供45至69歲及40至44歲具乳癌家族史婦女每2年1次乳房X光攝影檢查。沈陳石銘也呼籲，女性成年之後可定期進行乳房超音波攝影或乳房X光攝影，針對檢查結果進行追蹤。

乳癌患者醫師

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