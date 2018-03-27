勸募器官工作沉重 「小太陽」社工溫暖家屬心

2018-03-27 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



高醫附設中和紀念醫院醫務社工王婷瑩今獲南山醫務社工獎個人組典範獎。記者鄧桂芬／攝影 分享 facebook

人稱溫暖小太陽的高醫附設中和紀念醫院醫務社工王婷瑩，工作重心是器官勸募，為讓病人家屬安心，她陪伴家屬度過煎熬時刻，再把遺憾轉化為祝福，去年順利促成10例器捐。過程艱辛沉重，但她笑說這是「傻勁」，才能繼續做下去。她今獲南山醫務社工獎個人組典範獎。

中華民國醫務社工協會與南山人壽慈善基金會共同發起全台首次醫務社工獎項，今天舉辦頒獎典禮。評審委員召集人陳春山表示，這次共收到76家醫院、98件的被推薦人及團隊，經初審、二次會議及面談，得獎人及團體才出爐。

擔任醫務社工14年的王婷瑩，獲個人組典範獎。她近6年的主要工作為器官捐贈個案服務。她說，社工是吃力不討好的工作，經常要融入一個陌生家庭，有時還會被拒絕服務，認為被「打擾」，「所以要當社工，必須要有一股傻勁。」

「勸募器官的溝通工作往往很僵硬。」王婷瑩指出，目前器捐仍以腦死器捐為主，所以勸募工作常是在加護病房內執行，但面對親人走向死亡的家屬而言，心情痛苦難熬，「我們的角色就是陪同，等家屬情緒穩定，再開口勸說。」

王婷瑩說，勸募工作不一定會成功，她去年勸募30個案例，完成器捐例則為10例，成功率為1/3，家屬拒絕捐贈原因，不外乎是認為要「死留全屍」、「不想讓親人受苦」等。幸器捐觀念愈趨普及，她不曾被家屬嚴厲痛斥。

王婷瑩說，社工工作對心靈的消耗、情緒的負荷均不輕，她一路走來如笨鳥慢飛，幸有醫院札實的督導機制、同事的後援、家人的支持等，讓她能時時提醒自己莫忘初衷。

衛福部次長呂寶靜指出，長照2.0、新世代反毒策略、強化社會安全網等政策施行後，醫務社工不只協助個案引入長照或安寧服務，有時還要協助兒虐、家暴或毒品人口回歸家庭及社會，其角色更為擴充，專業性更必須予以肯定。

醫務社工個人組典範獎得主除了王婷瑩，還有北市聯醫田麗珠、八里療養院高君慈、三總澎湖醫院劉淑皎、天主教聖馬爾定醫院蘇芳滿；優秀獎得主，則是高雄長庚李昶暳、部立旗山醫院陳重吟、萬芳醫院蔡文玲。

醫務社工團體組典範獎得主，分別為天主教若瑟醫院、天主教耕莘醫院、林口長庚醫院、北市聯醫、部立旗山醫院；優秀獎得主，則是台東馬偕醫院、台北榮總、羅東博愛醫院。