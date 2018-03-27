檢舉業者偷排廢水 環署頒發6位數獎金

2018-03-27 17:00 中央社 台北27日電



業者偷排廢水時有所聞，一名不願具名的企業總裁捐贈新台幣400萬元給環保署作為檢舉獎金，環保署今天核定頒發6位數獎金給一名檢舉彰化電鍍廠排放廢水的獵污高手。

為了鼓勵民眾勇於檢舉污染，環保署及地方環保機關都有設置公務預算作為檢舉獎金，有一名關心環境的企業總裁因有感於環境屢遭破壞，在103年捐助400萬元，作為檢舉重大水質污染及事業廢棄物污染的獎金。

環保署今天召開記者會，宣布核發一筆高達6位數、約70萬元的巨額獎金給一名檢舉彰化電鍍廠偷排廢水的民眾，環保署環境督察總隊中區督察大隊隊長許正雄表示，環保單位在104年時就啟動調查彰化電鍍廠偷排廢水案卻遇到許多困難，直到105年3月檢舉民眾適時介入才找到污染源。

許正雄表示，檢舉人非常用心，不僅寫了近20頁的檢舉資料，也用寶特瓶採集水、利用簡易PH值檢測儀檢測及自行顏色比對，並將採集樣品送檢驗。

環保署環境督察總隊總隊長吳盛忠表示，環保署及地方環保局都有公務預算作為檢舉獎金，唯獨這個案件的檢舉獎金是由企業家捐助，只要民眾檢舉而查獲重大水質或事業廢棄物污染，環保署按規定審查後，就可依照裁罰處分金額，給予10%給檢舉人。