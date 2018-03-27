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北北桃YouBike 3月29日、4月1日凌晨暫停營運

2018-03-27 16:04聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北北桃YouBike系統3月29日、4月1日兩天的凌晨0時到5時將進行系統更新作...
北北桃YouBike系統3月29日、4月1日兩天的凌晨0時到5時將進行系統更新作業，屆時租借站只能還車，但暫停借車、註冊等服務。圖／報系資料照
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雙北及桃園YouBike系統因應4月份上路的雙北大眾運輸定期票騎YouBike前30分鐘免費及北市的敬老卡擴大扣抵YouBike、北市YouBike與公車捷運雙向轉乘享5元折扣等三項交通優惠措施，將利用3月29日、4月1日兩天的凌晨0時到5時進行系統更新作業，屆時租借站只能還車，但暫停借車、註冊等服務。

雙北推出1280元捷運、公車定期票供有需要的民眾「30天吃到飽」，在有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、台北市公車及新北市區公車，並享台北市境YouBike借車前30分鐘免費優惠，3月13日起已展開預售，將於4月16日正式上線啟用。

另外，北市府去年研議推YouBike轉乘優惠，變相恢復前30分鐘免費方案也在20日出爐，4月1日起使用電子票證在YouBike與公車或捷運之間雙向轉乘享有5元折扣；而同日起，敬老卡每月480元點數也可在YouBike上扣抵。

YouBike公司表示，為了配合3項4月份陸續啟動的優惠措施，預計花2天的凌晨離峰時段共10小時，來更新北北桃地區的YouBike租借站系統，預估影響每日凌晨約1700到2000使用人次，屆時區域內租借站將暫停借車、註冊等服務，但仍可還車。

YouBike公車捷運

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