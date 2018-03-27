台鐵清明加開班車 3月29日零時開賣

2018-03-27 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台鐵因應清明節旅運需求，4月3日至8日共6天，東線再加開各級列車22班。其中包含4月3日及7日加開樹林至花蓮、台東自強號紅眼列車4班，並提供7折優惠票價。台鐵指出，清明假期再加開班車自3月29日(星期四)零時起，開放網路及電話語音訂票。

台鐵表示，另為提升清明連假花東運能，於節前4月3日、4日及節後4月7日、8日共4日發售東線（含跨線）新自強號無座票。為掌握乘客人數維持服務品質，無座票每班限量發售120張，且僅於乘車當日於車站售票窗口發售、不提前預售。

台鐵指出，相關加開車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站公告。