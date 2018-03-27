清明掃墓小心毒蛇 不慎遭咬傷切勿這樣做

2018-03-27 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



清明節將至，為避免掃墓遭毒蛇、恙蟲咬傷，衛福部疾管署提醒民眾，掃墓穿著長袖衣褲、塗抹防蚊蟲藥劑等。若不小心遭毒蛇咬傷，卻無法區辨是否無毒蛇，提醒一律當成毒蛇咬傷處理，移除首飾後包紮傷口、送醫，切勿冰敷或將傷口割破吸出毒液，建議進入草叢前先以棍棒「打草驚蛇」。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，民眾不慎遭毒蛇咬傷，至今仍有錯誤觀念，例如：遭毒蛇咬傷後避免毒液擴散全身，必須盡快割開傷口吸出毒液、或盡快冰敷減緩紅腫等。但實際上，因毒液擴散全身速度快，如切開傷口或以嘴吸取反而有造成感染的風險。

疾管署統計，國內每年遭毒蛇咬傷人數約1000人，供應抗毒蛇血清用量，自每年3月開始增加，7、8月為高峰。每年供應的毒蛇血清以抗龜殼花及赤尾青竹絲最多約3000瓶、抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清約1100瓶、抗百步蛇毒血清約240瓶、抗鎖鏈蛇毒血清約40瓶。

此外，同樣經常出現於野外草叢，不慎遭恙蟲叮咬感染恙蟲病的民眾，也自每年4、5月起病例增加、6至7月為高峰期。根據歷年資料顯示，全台各縣市雖皆有恙蟲病病例，但又以澎湖縣、台東縣、花蓮縣、金門縣較多。

蘇家彬提醒，民眾遭毒蛇咬傷後若無法區辨是否為毒蛇，一律以毒蛇咬傷方式處置，移除患部首飾避免局部血液循環不順暢，恐引發局部組織壞死，之後再包紮傷口盡快就醫。

下周適逢清明掃墓，蘇家彬提醒民眾，掃墓盡量穿著長袖衣褲、塗抹防蚊蟲藥劑等，返家後盡快脫去衣物、沐浴，如出現發燒、頭痛等症狀，可能是遭帶有立克次體的恙蟲叮咬而引發恙蟲病，其潛伏期約9至12天，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒1周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，叮咬處會出現焦痂，應盡快就醫告知醫師旅遊史。