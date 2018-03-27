台日藝術博覽會 翁倩玉畫作受矚目

2018-03-27 16:18 中央社 台中27日電



「2018台日藝術博覽會」27日在台中市政府登場，邀請台日藝術家共同展出約170件作品，旅日藝人兼版畫藝術家翁倩玉也提供畫作「牡丹頌春」展出。 中央社 分享 facebook

「2018台日藝術博覽會」今天在台中市政府登場，邀請30多位台日藝術家共同展出浮世繪、書法水墨等170多件作品，旅日藝人兼版畫藝術家翁倩玉也提供一幅畫作「牡丹頌春」展出。

由台中市政府與日本株式會社麗人社共同主辦的「2018台日藝術博覽會」（Taichung Art City 2018），27日至29日在台灣大道市政大樓惠中樓及文心樓1樓開展。台中市長林佳龍、台中市觀光旅遊局長陳盛山、日本株式會社麗人社長野口和男、台灣女企業家協會榮譽理事長戴啟珩和東海大學美術系主任張惠蘭等人出席剪綵。

林佳龍表示，台中是文化城，擁有濃厚的藝術氣息，近幾年吸引許多日本觀光客來訪，促進台日交流越來越頻繁，包括今年5月底的台日觀光高峰論壇也將在台中舉辦，而台中國家歌劇院、亞洲現代美術館、水湳智慧城的綠美圖也都分別由曾獲普立茲克獎的伊東豊雄、安藤忠雄、妹島和世設計，台日的交流透過城市帶動，已有深化的進展。

林佳龍說，很榮幸第二屆台日藝術博覽會移師台中舉辦，藉此促進台日交流，也邀請市民朋友到市府停留參觀。此外，也歡迎日本朋友今年一定要到台中參與世界花卉博覽會。

野口和男也很開心促成這次台日交流，他說，博覽會第一屆在台北舉辦，吸引超出預期民眾參觀，希望這次到台中舉辦，也能邀請熱愛藝術的民眾共襄盛舉，期待台日藝術博覽會自去年在台北、今年在台中開展，緊接著年年都在台灣舉辦，讓藝術在台灣各城市遍地開花。

依觀旅局資料，成立於1993年的麗人社，致力於東洋藝術發揚光大，在日本國內獨立舉辦或與各國之間合作過多場知名的藝術展覽；此外，麗人社也出版相關美術書籍，提供藝術家相互交流與發表作品的管道，定期刊載當季最新、最前衛的日本藝術現況。