流感疫情趨緩 4月1日起抗病毒藥劑限縮適用對象

2018-03-27 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部疾管署說明上周流感疫情。圖由左至右，為疫情中心主任劉定萍、副署長莊人祥、防疫醫師蘇家彬。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

衛福部疾管署公布，上周全台類流感就診逾9.2萬人次，就診人次逐漸下降，疫情趨緩，疾管署上周召開專家會議後，決議今年公費流感抗病毒藥劑擴大使用期間依原規劃適用3月31日止；4月1日起使用對象將不再包含「家人／同事／同班同學有類流感發病者」，原本10類符合公費條件族群者毋須快篩仍可用藥。

疾管署監測資料顯示，上周類流感門、急就醫共9萬2749人次，較前一周下降10%；近4周檢出49起流感群聚事件，以校園36起較多，上周也新增35例流感併發重症病例，其中5例死亡，皆有慢性病史且未接種流感疫苗，統計本流感季已累計670例重症病例、104例死亡，感染型別以B型流感為多，約占8成。

疾管署副署長莊人祥表示，每年流感季於冬季期間擴大公費抗病毒藥劑使用對象，除未滿5歲及65歲以上、肥胖、具重大傷病及免疫不全或流感高風險慢性疾病等外，也包含「家人／同事／同班同學有類流感發病者」。

不過，隨疫情逐漸趨緩，上周衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議決議，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件適用期間，依原規劃至今年3月31日截止，4月1日起公費藥劑使用對象將回歸常態。

疾管署表示，4月1日之後公費流感抗病毒藥劑使用對象，為原先適用對象包含流感併發重症通報病例、孕婦經評估需及時用藥者、未滿5歲及65歲以上、具重大傷病及免疫不全或流感高風險慢性疾病、肥胖的類流感患者，及新型A型流感通報定義者等共10類，依醫師臨床判斷即可開立公費藥劑，毋須快篩。