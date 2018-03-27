健保部分負擔改定率制？ 楊志良：符合公平精神

2018-03-27 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



公衛學者、前衛生署長楊志良表示，現在電腦科技進步，部分負擔改採定律至並不困難，只須有公式，批價時就能跑出來，也較符合健保公平的精神，更能落實分級醫療。聯合報系資料照 分享 facebook

中華民國醫師公會全國聯合會上周召開理事會，決議改變現行部分負擔制度，從定額改成定率制，初步規畫醫學中心30%、區域醫院20%、地區醫院15%，例如，民眾未經轉診直接至醫學中心門診，藥費、檢查費等全部醫療費用3000元，自付三成，就需900元，比目前定額上限720元還要高。

由於醫師公會全國聯合會理事長邱泰源，也是民進黨不分區立委，以及本屆衛環委員會召委，他表示，近日內與健保署協商，並將修法草案送入委員會，希望儘快通過修法讓定率制上路。

公衛學者、前衛生署長楊志良說，當初健保的設計就是部分負擔定率制，但健保23年前上路時，因為電腦不發達，若採定律需要經過繁雜計算，相當繁雜，因此一直以來都是定率精神卻採定額收取，而現在電腦科技進步，部分負擔改採定律至並不困難，只須有公式，批價時就能跑出來，也較符合健保公平的精神，更能落實分級醫療。

不過，楊志良認為，若採定率制的前提，是「不經轉診」而自行到醫學中心就醫，就應該採定率收費，否則會產生醫療階級化，窮人將無法去大醫院就醫；此外定率制的前提是門診定率，若是動輒數十萬的手術也採定率，可能會讓民眾無法負擔，因此手術、住院等部分負擔應仍採定額上限制度。

健保署長李伯璋表示，提案修法是立委權責，但目前此案還沒與全聯會討論過，衛福部內也沒有相關討論，也擔心改成定率制會對民眾造成衝擊。目前仍傾向節流，透過雲端藥歷、雲端資料共享等方式，節省不必要的醫療浪費，降低對健保財務衝擊。