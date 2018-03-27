台灣健康空氣行動聯盟籲 空汙罰鍰應大幅提高

2018-03-27 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



立法院即將逐條審查「空氣污染防制法」修正草案，行政院版修正重點之一「提高罰鍰額度至兩千萬元」，環保團體台灣健康空氣行動聯盟指出，罰鍰依然低得離譜，違法汙染空氣的代價太過低廉，恐怕沒有嚇阻遏止作用。聯合報系資料照 分享 facebook

立法院即將逐條審查「空氣污染防制法」修正草案，行政院版修正重點之一「提高罰鍰額度至兩千萬元」，環保團體台灣健康空氣行動聯盟指出，罰鍰依然低得離譜，違法汙染空氣的代價太過低廉，恐怕沒有嚇阻遏止作用。該聯盟呼籲，立法院應大幅提高空汙法罰則，至少拉高到30億元以上，才能符合比例原則，且應納入「舉證責任反轉機制」，讓空汙法真的罰得到、有作用，別只是裝飾條文。

台灣健康空氣行動聯盟指出，跟食安法和水污法草案最高罰鍰20億元和30億元相較，2千萬元僅為1%和0.67%，應比照食安法、水汙法，請立法院審查空汙法時，能大幅提高罰鍰上限，至少提高到30億元，並納入「舉證責任反轉」機制，讓空汙法真正罰得到汙染犯罪，為空汙受害人實現環境正義。

台灣健康空氣行動聯盟指出，2014年食安法修正將罰鍰提高，個人最重可罰2億元，法人最重可罰20億元，再跟「水污染防治法」相較，目前最高罰鍰為3億元，而環保署在去年底提出的水汙法修正草案，則打算將最高罰鍰大幅提高到三十億元，都遠高於政院版空汙法草案的2千萬元。

台灣健康空氣行動聯盟認為，不肖廠商汙染空氣的代價顯得非常「便宜」，與其不當利得相比，可說是「微乎其微」！同樣是環保署，主管空氣和水的業務處對罰鍰的態度竟然差別高達150倍之大，令人匪夷所思，難道空氣遭受汙染產生的健康危害比較不嚴重？！比較不會致病致命嗎？！

聯盟指出，空汙法的修正將成為檢視政府空汙治理和打擊空汙犯罪的試金石，如果對全民重視的空汙問題，連罰鍰都訂得如此之低，如何嚇阻不肖廠商偷排超排？！如何捍衛國人健康？！如何展現政府防制空汙的決心與魄力？期望立法院大幅提高空汙法罰則，至少拉高到30億元以上，方符合比例原則。

該聯盟也呼籲，立法院在空汙法修正草案中加入「舉證責任反轉」機制，舉證責任應在汙染者，而非空汙受害人，汙染者應自行證明受害人的健康損害與其汙染排放無關，否則罰鍰訂得再高都沒有用，永遠罰不到，法律難以幫空汙被害人實現環境正義。