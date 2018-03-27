東海勞作教育「學彎腰身段」 深入鄰里千人掃街

2018-03-27 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



東海大學勞作教育讓大學生勞動清掃，與東海鄰里社區、28個單位結合，在地商家也有500多人響應，舉辦護地球千人掃街會，學生深入鄰里，彎下腰捲起衣袖，學習放下身段，感恩惜福。

這學期東海大學的勞作教育邀請流通教父徐重仁演講，他以「真心看自己‧有念則花開」鼓勵大學生，「培養一顆容易感動的心，透過掃除、體恤辛勞，一步一腳印，不要小看自己，走進社區各地，擴散勞作社群的影響力」。

千人勞作教育在東海國小集合，學生們進入龍井鄉國際街、國際街83巷、藝術街等道路打掃服務，東海國小校長林佳灵也帶領師生響應，還有東海里民、在地商家代表一起捲起衣袖。

打掃志工曾思敏說，學生的熱情、鄰里的交集、志工的互動，交織成一片緊密的行動，大家不畏熱不怕髒，徹徹底底的清掃，活動後大家開心快樂的分享，學習很有成就感。

美化指導員劉家孟分享，參加東海大學掃除，才真正認識學校。東海是全台唯一的勞作教育處，勞作教育也培養團隊精神。