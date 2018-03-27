男子泌尿道感染又結石 就醫發現自己竟有四顆腎

2018-03-27 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



你以為自己只有兩顆腎？其實根據統計，大約有0.8到5%的人有3顆以上的腎，而因為先天結構的異常，這種人發生腎病變的機率又比常人高，最好的方法是利用超音波檢查看看。 台南郭綜合醫院腎臟內科醫師姜林文祺提醒民眾注意雙套集尿系統的問題。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

一名50多感的男子因泌尿道感染就醫，被發現有結石的情況，進一步檢查，發現左右兩側都有雙套集尿系統，換句話說他有四顆腎臟。

別以為腎臟比正常人多，會有什麼好處，例如換腎不求人，台南市郭綜合醫院腎臟內科醫師姜林文祺表示，好處沒有，反而是更容易發生感染、結石、腎臟炎及腎積水等。

一名65歲女性因右腰疼痛，還間歇性發燒，到郭合就醫後發現右側有不完全型雙套集尿系統，也就是有三顆腎，抗生素治療後目前在持續追蹤中。

另一名50歲女性有糖尿病，後來發生雙側腰痛並發燒，在郭綜合檢查後也是右側不完全型雙套尿系統，同樣是三顆腎。

姜林文祺表示，有多顆腎主要是在嬰兒胚胎時期發展異常，有的是單側、有的是雙側，有的是一條輸尿管分叉，有的則是一顆腎有兩條輸尿管，狀況不一，單側有兩顆腎、但兩顆是相連在一起，外觀上看起來還是一顆，統計上發生率約在0.8到5%，女性比男性容易，單側比雙側容易。

他表示，多數的異常是沒有症狀的，大多都在健檢時發現，但一旦發現有異常，在醫學上就被列為慢性腎臟病患者，不管腎功能指數多少，都必須遵守慢性腎臟疾病照顧通則，包括：慢性疾病適當治療和有效控制，做到三少 (少油、少鹽、少糖) 三多 (多纖維、多蔬果、多喝水) 四不 (不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥物) 原則。