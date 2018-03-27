男子泌尿道感染又結石 就醫發現自己竟有四顆腎
你以為自己只有兩顆腎？其實根據統計，大約有0.8到5%的人有3顆以上的腎，而因為先天結構的異常，這種人發生腎病變的機率又比常人高，最好的方法是利用超音波檢查看看。
一名50多感的男子因泌尿道感染就醫，被發現有結石的情況，進一步檢查，發現左右兩側都有雙套集尿系統，換句話說他有四顆腎臟。
別以為腎臟比正常人多，會有什麼好處，例如換腎不求人，台南市郭綜合醫院腎臟內科醫師姜林文祺表示，好處沒有，反而是更容易發生感染、結石、腎臟炎及腎積水等。
一名65歲女性因右腰疼痛，還間歇性發燒，到郭合就醫後發現右側有不完全型雙套集尿系統，也就是有三顆腎，抗生素治療後目前在持續追蹤中。
另一名50歲女性有糖尿病，後來發生雙側腰痛並發燒，在郭綜合檢查後也是右側不完全型雙套尿系統，同樣是三顆腎。
姜林文祺表示，有多顆腎主要是在嬰兒胚胎時期發展異常，有的是單側、有的是雙側，有的是一條輸尿管分叉，有的則是一顆腎有兩條輸尿管，狀況不一，單側有兩顆腎、但兩顆是相連在一起，外觀上看起來還是一顆，統計上發生率約在0.8到5%，女性比男性容易，單側比雙側容易。
他表示，多數的異常是沒有症狀的，大多都在健檢時發現，但一旦發現有異常，在醫學上就被列為慢性腎臟病患者，不管腎功能指數多少，都必須遵守慢性腎臟疾病照顧通則，包括：慢性疾病適當治療和有效控制，做到三少 (少油、少鹽、少糖) 三多 (多纖維、多蔬果、多喝水) 四不 (不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥物) 原則。
若發現泡(泡泡尿或血尿) 水 (下肢水腫) 高 (高血壓) 貧 (貧血) 倦 (倦怠)，及早執行腎功能檢查。對於有嚴重症狀或併發症病人，可以到本院泌尿外科接受手術治療。
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