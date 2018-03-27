公益路跑4千名額僅200人報名 創世徵募愛心跑將

2018-03-27 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



炳翰國際機構與創世基金會共同舉辦「2018 Run For Dream炳翰築夢蔘活盃公益路跑」，5月27日的活動開額4000人，目前卻僅200人報名，差距懸殊，創世基金會今天舉辦記者會，希望全台民眾在「行有餘力」之餘，也能發揮愛心報名參加路跑。 公益路跑目前報名人數仍不足，炳翰國際機構與創世基金會今舉辦記者會招募愛心跑友，賽事結餘全數捐助創世基金會做為植物人雙軌(安養、到宅)服務經費。記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

為推廣公益路跑活動，號召對路跑有興趣的民眾報名參加，為創世基金會羅東院募集植物人雙軌服務經費，讓植物人及其背後的家庭獲得照顧，主辦單位炳翰國際機構總裁李和順、總經理陳力榆今天也來到三星，他表示，炳翰所從事的是健康的事業，參與公益路跑不但可以運動健身，也能為關懷弱勢盡一份心力。

2018 Run For Dream炳翰築夢蔘活盃公益路跑將於5月27日上午5點在宜蘭縣三星鄉萬富國小舉辦，賽事共分21公里的安農巡禮半馬組、11.5公里的河岸風光挑戰組及6公里的落羽松漫步組，報名費依序為900元、750元、500元，賽道沿安農溪河岸進行，把河道風光、分洪堰水門、張公圍親水公園、落羽松秘境、粉紅情人橋等三星特有景緻全都納入規劃，不論是挑戰體能的21K半馬組，賞美景打卡吃美食的6K漫步組，都能在活動中體驗到宜蘭秘境-安農溪之美。

主辦單位為鼓勵運動健身並參與公益，特別為每位跑者準備了一人一份市值超過500元的超值禮品，內有炳翰人蔘杜仲飲和人蔘花茶包，還有優質完賽禮包括三合蔬食燒餅、精品等級完賽獎章、紀念T恤，即日起至4月20日截止，用跑步做公益。賽事結餘全數捐助創世基金會做為植物人雙軌(安養、到宅)服務經費。