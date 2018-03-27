影／來台受訓 菲印醫護最愛珍奶、雞排、臭豆腐！

2018-03-27 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



菲律賓牙醫師Jay和印尼護理師Aric來台參加「國際醫療衛生人員訓練中心（TIHTC）」培訓，二人習成歸國各發揮所長，Jay今年2月更與台灣和菲籍老師一起為面部嚴重燒傷的菲籍男子進行正顎手術，讓男子嘴部功能進步，改善生活品質。

在世界衛生大會（WHA）前夕，衛福部醫福會特地舉辦「醫心無國界、傳愛不止息」記者會，盼世界看見台灣的國際醫療衛生貢獻。

衛福部主任秘書王宗曦表示，我國早年的醫療衛生受惠各國，而今台灣的健保及醫療技術等有10項第一，因此2002年成立TIHTC，不藏私地培訓國際醫事專業人員，讓他們成為「種子」返國發揮能量，提升或改善醫療水平。

TIHTC負責人、衛福部立台北醫院院長徐錦池說，TIHTC成立至今已培訓62國、1500位國際醫事人員，其中以醫師為大宗，占五成以上，其次為護理師、醫管人員、藥師及資訊人員。他們除了來自友邦，也來自蒙古等理念相近國，過去以亞洲及非洲國家居多，現在來自美洲國家者也愈來愈多。

今年34歲的Jay來自菲律賓De Los Santos醫學中心口腔顎面外科學院。他說，4年前他申請TIHTC計畫來台，到台北慈濟醫院接受為期一年的實習，台灣老師是台北慈濟醫院牙科部主任夏毅然和口腔顎面外科主治醫師許博智。

Jay說，他雖然不會說中文，但感謝老師把他當作台灣的住院醫師一樣盡力訓練。他的課程相當密集，從門診、急診到大小手術跟刀，周一到周六也要跟著老師巡病房，有時周日也要參與急診手術或其他任務。

Jay說，他回到菲律賓後和同事分享培訓經驗，引起迴響，許多同事也有興趣申請TIHTC課程，他2016年也再度申請回台北慈濟服務。

Jay說，今年2月，許博智醫師和他一起回菲律賓，幫助一名24歲馬尼拉男性患者，該患者6歲時家裡發生大火，全身上下有八成燒燙傷，最嚴重是嘴部，導致無法闔嘴、說話或吃東西，自信心也相當低。

Jay說，菲籍老師Dr. Marior、許博智醫師和他共同為這名患者進行正顎手術，是非常高難度案例。目前男子還在持續復健中，希望不久將來，男子能正常使用嘴巴。除該名男子，他們也幫其他13位菲律賓病人執行唇裂及顎裂手術。

今年27歲的Aric也是TIHTC學員。他說，他2012年來台接受急診、加護病房及手術室訓練一個月，學習許多台灣急診管理、護理管理等系統，試圖比較台灣與印尼的醫療管理系統差異，從中改進。

Aric說，來台受訓後影響他的生活，讓他再來台攻讀碩博士，回到印尼也開始他的護理學教育職涯。

Jay和Aric受訪時都說，來台印象最深刻的是台灣小吃，最愛珍奶、雞排和臭豆腐。Aric笑說，臭豆腐雖然聞起來很臭，「但吃起來很好吃！」

衛福部國合組技監許明暉表示，WHA的目標為「全民健康覆蓋」，其六項實際構面為足夠醫護、服務、醫衛產品、政策、財務與資訊。而台灣的能量足夠且可以和國際分享，TIHTC的國際課程開辦就是最好例子。