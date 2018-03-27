中華郵政推5種新郵票 4月12日起陸續發行

2018-03-27 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中華郵政公司今年將發行5種新郵票，名稱分別為，祝福郵票(續2)─個人化郵票、寶島風情郵票─台中市、燈塔郵票(107年版)、看見台灣郵票小全張及海洋生物郵票小全張─鯊魚、綠蠵龜。

中華郵政指出，祝福郵票(續2)，預定4月12日發行。特選取緣定三生、佳偶天成、花好月圓、白頭偕老、永浴愛河、花開並蒂、執子之手、永結同心、龍鳳呈祥及多子多孫等10句婚慶吉祥語彙，透過剪紙與插畫風格呈現。個人化郵票1套，含2款圖案相同、面值不同的6元及8元郵票各10枚。

寶島風情郵票─台中市預定5月3日發行。以台中公園、台中國家歌劇院、武陵農場及高美溼地等台中著名景點為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元、9元、12元及15元。

燈塔郵票預定5月23日發行，是103年發行「燈塔郵票(103年版)」後，續以高美燈塔、烏坵嶼燈塔、蘇澳燈塔及安平燈塔為題材，發行郵票1套4枚，面值分別為8元2枚、12元及15元。

看見台灣郵票小全張預定6月8日發行。為讓世界看見臺灣之美，特以齊柏林先生空拍之屏東恆春大尖山牛群、南投玉山天籟、高雄永安魚塭夕照及花蓮玉里稻田大腳印等照片為題材，發行小全張1張，內含郵票面值8元、9元、13元及15元各1枚。

海洋生物郵票小全張─鯊魚、綠蠵龜，預定6月26日發行。為推廣海洋生物保育，特與帛琉郵政合作以汙翅真鯊及綠蠵龜為題材之相同圖案各自發行小全張1張，內含郵票面值13元及28元各1枚。