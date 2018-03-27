她家沒有垃圾桶！堅持零廢棄的環保人生

2018-03-27 14:09 聯合新聞網 文／遠見提供



圖／遠見提供 分享 facebook 海龜的鼻子被塑膠吸管插入、死亡虎鯨胃內盡是塑膠袋、海鳥誤食過多瓶蓋而猝死、因魚網纏繞而導致成長畸形的魚類……這種種的悲劇天天都在大自然中上演，因為人類的肆無忌憚與狂妄、塑膠垃圾的殘害與影響，各種可能就算是無心的舉動，往往也是最無辜的動物承擔悲劇之無奈。

正是由於這無止盡的血腥和現實，讓一直都對環境保護不遺餘力的Mayo，激起了徹底貫徹「零廢棄」的決心，她強調，「所謂的零廢棄，就是拒絕一切可能對地球產生負擔的方式，盡量不製造任何垃圾。」

也許在許多人眼中，這看似近乎苛求的地步，但Mayo說，雖然辛苦，但能夠發現自己為地球盡心，就覺得欣慰。

Mayo所學的是戲劇，大學和研究所都主修表演，目前也偶爾靠著簡單的接案表演教學維繫基本生活開銷，但她無欲無求、生活一切以簡樸平淡為原則：凡是出門，購物袋、鐵盒、水杯、毛巾、手帕、餐具是她的必備所需，「如果人類再不理解塑膠對動物的影響，那真的一切會為時已晚。」

從小就愛環保 還是個素食主義者

豐富的水果就是她平常的一餐。圖／遠見提供 分享 facebook

從小學開始，愛看漫畫的她就從許多故事情節中體悟到人類對自然的傷害，像是手塚治虫的《火鳥》、清水玲子的系列作，激起她反思人與物的關係。也正是從國中開始，她就成了班上的環保小尖兵，17歲高中那年，還在家人面前宣布成為素食主義者，不吃魚、肉。4年前開始就連蛋奶類也拒絕接觸。

從生活中開始落實環保，到近一年真正成為一個完全不製造任何垃圾的零廢棄環保使者，Mayo可謂降低了所有與她有關的碳排放。

「一開始，我都是想說做好自己就好，『獨善其身』的把環保做到徹底；但後來我發現，如果能用自己的一點點影響力、哪怕是一個行為或言語，若能多少改變他人的想法，那就是很成功的宣導、鼓舞。」

因此，她不僅成立了一個素食、零廢棄的社團「Vegan零廢棄聯盟」，還集結了許多志同道合的朋友，一起在環保的奉獻上不遺餘力。

完全不用垃圾桶 避開不必要的消費

實際來到Mayo的家中，基本上她是完全不使用任何垃圾桶的，連一般人最常產生的「衛生紙」垃圾，她根本一點也不消耗。

「如果是上廁所的話，家中可用水洗，擤鼻涕也是如此；若是在外頭遇到要用衛生紙的情況，基本上毛巾跟手帕就能解決，」不過她也坦承，「唯一必須用到衛生紙的場合，是在外要上廁所時，目前還真的沒有合適的替代辦法。」

Mayo還說，「很多的消費，其實是沒有必要的消費。」

除肥皂外 不用任何清潔用品

浴室內完全沒有任何沐浴清潔用品。圖／遠見提供 分享 facebook

像是因為洗髮精、沐浴乳中都含有許多化學成分，因此她完全不用這些物品洗澡，全部只使用清水洗，甚至也不用牙膏刷牙。

「一開始，我也懷疑這樣是不是能洗的乾淨，結果赫然發現這樣完全可行！」她笑說，長期持續下來，也沒有家人或朋友嫌過她有異味或太油垢，自己也感到很開心。

更特別的，是她完全不使用任何清潔用品，因此包含打掃、洗刷廁所，都只用清水清潔。

「大概唯一會用的，是肥皂，偶爾用來洗手跟洗衣服、洗碗；保養部分，我沒有乳液跟化妝水，但我會用植物油擦拭，真的很好用。」

堅持「裸買」 摒棄任何包裝

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在家中就已經徹底秉持環保概念的她，出門採購的堅持，也絕對是「裸買」的貫徹實行者。好比說買地瓜、包子時，就直接用手帕包覆；自己帶著鐵便當盒裝菜、買飲料也絕對自備瓶子；為了不要拿過多精簡包裝的調味料，她會帶著自製的瓶瓶罐罐調味粉外出，「我基本上根本到超商完全不買東西，頂多只儲值而已。」

在飲食方面，如果可以，Mayo幾乎都是自己準備，絕大部分都是蔬菜水果，更以水果為主，「在一天吃的總量中，會有50％的量都是水果。我最大的夢想就是生活在田野裡，有幾棵果樹、蔬菜，就這樣自給自足的過一輩子。」

「若硬要說會產生的垃圾，那就是果皮，但我都會做為肥料處理。」她說。

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堅持零廢棄的這些日子以來，Mayo坦言最困難的還是收據，以及外出時上廁所的衛生紙，「其實自然界無法自然分解、或分解時間要很長的，那都是對地球有負擔的物品。」

她表示，這一切的出發點，都是不想要再因為個人的生活方式，無意識的再影響到任何無辜的動物，在心靈上、內在的影響絕對是富足的，因為你肯定問心無愧、也不會有罪惡感，「零消耗是種『利他』、不會在自私的情況下做事的原則，特別是能為我們成長的地球奉獻心力，那就是最值得的事。」

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（作者／魯皓平 本文出自2018.3.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）