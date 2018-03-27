遺願是捐軀體幫助人！ 37歲護理師為如願放棄治療

2018-03-27 13:38 中央社 台北27日電



37歲護理師駱君萍罹肺腺癌離世，遺願是捐出軀體當「大體老師」，甚至為如願放棄治療。家人雖不捨，仍支持她決定。但鄰里的流言蜚語，「這家庭真冷血」，讓家人傷痛難言。

37歲護理師駱君萍罹肺腺癌離世，遺願是捐出軀體當「大體老師」，甚至為如願放棄治療。家人雖不捨，仍支持她決定。 中央社 分享 facebook

駱君萍畢業於台北醫學大學護理系，畢業後先到台安醫院服務，有感偏鄉醫療匱乏，她自願到埔里基督教醫院當急診護理師，又因對山地醫療的熱情，轉到梨山衛生所服務。她個性溫和、善良，非常喜歡助人，期許自己投身偏鄉的熱情能感動其他學弟學妹，也加入偏鄉服務的行列。

2015年，駱君萍計畫到中國雲南偏鄉做醫療服務，但因久咳，就醫被診斷罹患肺腺癌末期且已有轉移。她原先就決定，日後有機會要捐贈器官，幫助其他病人；但因癌症轉移，她深知器官已不能用，但助人的心如火熾烈，她決定將軀體捐給北醫，要讓學弟學妹在她身上動刀學習。

駱君萍的妹妹駱鈺玲今天受訪表示，姊姊捐贈軀體的意願非常強烈，甚至為了捐贈，放棄治療。姊姊身上骨頭缺血壞死，醫生建議開刀把壞骨取出，有助延命。但姊姊一聽到要動刀，日後軀體就不完整，可能影響學生學習，就不願開刀。

年輕人決定捐出軀體很少見，駱君萍的媽媽說，駱君萍一心想助人，又熱愛偏鄉醫療，當她生病時，就下定決心要捐出軀體，希望當後輩的榜樣，帶動更多人願意捐出軀體，給醫學生學習。

駱媽媽說，爸媽聽到子女有這樣的要求，心裡都非常捨不得，駱爸爸一開始不能接受，但君萍從小到大沒有要求過什麼，且人死後，也是火化燒掉，「什麼都沒有」，捐出來還可以幫助人，他們雖然不捨，也決定支持君萍的遺願。

若要當大體老師，死後幾小時內就要進行防腐工作。在家屬見過死者「最後一面」、短暫告別後，後續全交給受贈單位，後事、火化、進塔等都無須家屬掛心。

駱鈺玲表示，他們見過姊姊最後一面後，姊姊就被帶走，家屬心裡面都很難過。但更讓她遺憾的是，鄰居在背後議論紛紛，認為「這家人冷血，女兒死了都沒有傷心，也沒有辦後事」。一般民眾不了解軀體捐贈的意義，也讓家屬受委屈。

台北醫學大學上午舉行106學年度解剖教學英靈追思紀念會，感念12名大體老師無私奉獻。面對老師及家屬的無私付出，北醫大的學生獻上敬意及感謝，也承諾不辜負老師及家屬的期望，以認真專業態度學習。

北醫大解剖學暨細胞生物學科主任張宏名受訪時表示，大體解剖課對學生常有巨大衝擊，學生多是首次接觸遺體，且從大體老師身上學到組織器官等人體的奧妙。現在雖有電腦影像等幫助學習，但實際接觸人體的「觸感」仍是無可取代的學習過程。

張宏名也說，更重要的是，學生從大體老師身上學到「無私的奉獻」，會明白他們接觸的病人都是活生生的人，要更有醫者的仁心，對醫學教育有很大的幫助。