機場大聯盟評比 桃機初登場獲第3佳績

2018-03-27 14:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳嘉寧 ／桃園機場報導



國際機場協會（Airports Council International, ACI）日前公布2017年國際機場服務品質調查，桃園機場在旅運4000萬人次以上的「大聯盟」組，初登場就獲得第3名。桃園機場公司副總經理但昭璧強調，這是桃園機場200多個公、民營單位共3萬多名工作人員共同努力獲得的成績，未來將持續精進或改善軟、硬體，提供旅客更好的服務。 國際機場協會（ACI）剛公布的2017年國際機場服務品質調查成績，桃園機場在旅運4000萬人次以上的「大聯盟組」，初登場就獲得第3名佳績。圖為桃園機場第航廈旅客準備搭機情形。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

此外，英國非營利獨立調查機構Skytrax也於21日公布，桃園機場榮獲2018年最佳證照查驗服務機場（Best Airport Immigration）全球第1名。這是繼2014年證照查驗獲得全球第3之後，首次拿到世界冠軍的好成績。

但昭璧副總經理指出，桃園機場或許硬體實力還不如他國，但在服務軟實力的極緻發揮，應是獲獎的最大關鍵。

桃園機場過去年度旅客運量僅列入「小聯盟」分組，2016年旅運量突破4000萬人次，2017年首度在「大聯盟」組與世界眾多標竿機場競爭，這次從聯外交通、報到、安檢通關、餐飲、整體品質等34項指標綜合調查中獲得第3名。

但昭璧認為，國際機場協會對機場服務品質調查中，「聯外交通」項目占了很重要的分數。桃機過去僅靠國道擔負聯外重任，壅塞又耗費往返交通時間，旅客偶有抱怨，去年機場捷運通車，新增聯外交通選擇，使桃園機場大大加分。

其他硬體、軟體改善設施包括：由機場公司規畫的A1台北車站預辦登機設施；擴建第2航廈，南側已經啟用；去年5月第3航廈動土，完工後每年增加約2000萬旅運量；凌晨大眾交通工具收班後，推出計程車共乘制度，提供旅客更好的服務。

但昭璧指出，桃園機場是座近40年歷史的台灣國門，多年來始終不停肩負著國家連接世界的重任，一方面維持原有的營運能量，又要不斷建設更新，「穿著西裝改西裝」一直是桃機的苦。

從剛結束的春運工作來看，桃機單日旅客量上衝到14萬5000人次歷史新紀錄，在硬體建設、航廈空間未完全到位前，機場各單位的溝通協調與合作就更顯重要。春運之前2個月各單位開始沙盤推演，研究加快旅客通關速度，最後的結果尚稱滿意，旅客整體通關所需時間沒有延長太多。