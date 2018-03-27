台灣失智人口漸增 民團盼長照資源量能再提升

2018-03-27 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣失智人口逐漸增加，孩子卻越生越少，台灣失智症協會表示，未來社區中會有越來越多失智長者獨居，或因孩子白天上班不在家而須獨處，獨處面臨的危險事件恐怕只會增加、不會減少，盼長照與照顧者支持資源量能再提升。

衛福部長照司籌備辦公處專委周道君表示，衛福部將持續擴充資源量能，去年度已建立20個失智症社區共同照護中心、134個社區服務據點，今年度預計分別增加18個、130個。

據統計，台灣失智人口去年底已逾27萬，民國150年可能超過85萬人。台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，台灣失智人口逐漸增加，孩子卻越生越少，撫養壓力加越來越大。若有充分的長照以及照顧者支持資源，照顧者就有機會繼續留在職場工作，失智患者也能因此有規律的生活作息，更延緩病程。

台灣目前有為失智症患者設置的社區服務據點有134個、失智型日照中心30個、失智失能混合型日照中心175個，湯麗玉認為量能仍待提升。她說，理想的情況是，極輕度與輕度階段的患者，在腳程可及之處就能找到社區服務據點，建議一周參與2至3次課程活動；輕度至中度階段的患者，在搭車半小時內的距離能到達日照中心，參與一整天的課程活動。