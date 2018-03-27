家人鎖冰箱 失智爺爺誤喝清潔劑致死

2018-03-27 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



失智症患者的行為症狀不盡相同，面臨的危險有時難以預期。台北市一名76歲失智老爺爺，經常在兒子媳婦上班時一人在家，由於爺爺有不斷拿東西吃的症狀，打開冰箱生熟食都吃，於是兒子媳婦索性將冰箱鎖起來，未料，一日爺爺找不到東西吃，誤將清潔劑當飲料喝，立即身亡。

台安醫院失智症個案管理師簡均穎認為，這個個案突顯失智症患者的行為症狀不盡相同，照顧者與其他照顧者之間連結資源、分享經驗、互相給予鼓勵，是照顧路上不可或缺的一環，建議在家人確診失智之時，就盤點好患者與家屬自身可用的資源。

簡均穎說，老爺爺的兒子媳婦平日工作忙碌，假日要陪伴孩子，較少有機會接觸照顧者支持團體，對於老爺爺日夜不斷翻找冰箱、無論生熟食都吃的症狀感到十分頭痛，卻不得解決之道。

老爺爺個性好強、沒有病識感，更不願出門參與活動，因此兒子媳婦為他聘請外籍看護，但如同許多長輩，老爺爺抗拒看護幫忙、認為凡事都可以自己來，兩人相處並不和睦。兒子媳婦最終索性將冰箱鎖起來，未料釀成憾事。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，不斷想要吃東西的患者，其大腦的飢餓與飽食中樞可能已出問題，常見的照顧方法像是利用他喜歡、覺得好玩的活動轉移其注意力，或者在冰箱放些吃了較有飽足感的食物（如蘋果），又或者照顧者可準備少量食物、分多餐給，真的不行再尋求醫師以藥物協助。