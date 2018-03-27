部分負擔制度大變革 健保署：樂觀其成

2018-03-27 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



中華民國醫師公會全國聯合會上周召開理事會，決議改變現行部分負擔制度，儘速修法，對此，健保署副署長蔡淑鈴說，「樂觀其成」，定率原本即為健保的立法精神，醫師公會全國聯合會下修定率的民眾自付比率，合理可行。此外，邱泰源理事長現為衛環委員會召委，修法將更有效率，健保署近日內將召開多場公聽會，尋求各界意見。

健保署資料顯示，近五年來，每年醫學中心轉診案件約240萬至320萬人次，僅占所有醫學中心就醫總人次的一成，也就是九成患者均未經轉診，直接至醫學中心就醫，

邱泰源指出，依照現行部分負擔制度，民眾至醫學中心、區域醫院看病，只比至診所、小醫院多三四百元，相差並不大，因此，許多民眾仍保有小病至醫學中心就診的習慣。

如果改成定率後，直接至醫學中心就診，民眾可能就得花更多錢，拉大了與診所、小醫院之間醫療費用的差距，如此一來，就有利於推廣分級醫療、家庭醫師制度。

蔡淑鈴指出，依照健保法母法，未經轉診，直接至大醫院就醫，理應依照比率繳納更多的醫療費用，費用包括藥費、診療費、檢查費、手術等，另加上掛號費。