部分負擔改定率 專家憂急重症患者醫療費用暴增

2018-03-27 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



「部分負擔改為定率，如果沒有配套措施，可能只是肥了大醫院，卻傷了患者荷包。」醫療改革基金會副執行長朱顯光指出，某些專科門診或是檢查儀器，只會出現在醫學中心，一般診所、小醫院怎可能有這麼多人力及資源，如果沒有配套措施，恐將讓真正需要至醫學中心就醫的患者、急重症病人等遭殃。 醫改會擔心，部分負擔改為定率，如果沒有配套措施，可能只是肥了大醫院，卻傷了患者荷包。聯合報系資料照 分享 facebook

朱顯光舉例，許多診所並未引進12歲以下幼兒用藥，大部分骨科診所也不收幼兒病人。此外，花東及離島等醫療資源較缺乏地區，幾乎沒有風濕免疫診所，想看病當然只能往大醫院跑。他擔心，健保定率制若上路後，患者只能忍痛多花錢，對醫療分級反而一點幫助都沒有。

朱顯光說，民國100年二代健保上路時，即規定第43條修改部分負擔，以及42條健保支付同病同酬、 44條論人計酬的家庭責任醫師制度，應該綁在一起一併修法，如果只是單獨將定額改成定率，還是難以改變民眾小病看大醫院的習慣。

他舉例，目前健保支付並非同病同酬，平均來說，醫學中心收治一名感冒患者，健保平均約支付1000元，但地區醫院僅能拿到500元，診所則更少，為了成本考量，診所當然都用學名藥，且只開三天藥，更不會引進檢查儀器。相較之下，至醫學中心看感冒，可以拿到五至七天的藥物，且大都是原廠藥，如有疑慮還會加做檢查，算盤打得精的民眾當然往大醫院跑。

更弔詭的是，定率上路後，民眾至醫學中心看感冒等小病，如果不必作其他檢查，費用可能比現行的定額制度更便宜。朱顯光說，無須儀器檢查篩檢的輕症，醫療費用原本就較低，以感冒為例，醫學中心平均1000元，如果民眾自付三成，則只需300元，外加100掛號費，也才400元，比現在的720元還要少，「這一點都不合理」。

健保署副署長蔡淑鈴也表示，一旦改用定率制度，輕症及小病到醫學中心、區域醫院看病，醫療費用不見得比現在還貴，反而可能更便宜，原因就在於看上呼吸道感染、濕疹等皮膚病，不需要進一步影像及病理檢查，只是單純拿藥，藥費、診療費加起來，可能只有1000多元，自付三成，可能只需400多元。

蔡淑鈴直言，「這的確是一個很弔詭的現象」，定率上路後，直接至醫學中心就診，醫療費用是否增加，須視個案病情而定。

為了減少民眾反彈，醫師公會全聯會理事長邱泰源指出，將擬定各項配套措施，宣導「聰明就醫」概念，建議民眾都在自家附近診所找到家庭醫師，養成有病就先看家庭醫師的習慣，由醫師來區分大病、小病，決定是否需要轉診。至於急重症部分，則將進一步制訂配套措施，合理保護患者的就醫權益。

對此，朱顯光有不同看法，他說，論人計酬的家庭責任醫師制度已經試辦十幾年，迄今全國固定在家庭醫師看診的比率還不到兩成，何況家醫科醫師人力有限，「有辦法照顧每個人嗎？」