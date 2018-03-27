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獨家／部分負擔重大變革 醫學中心看病費用恐破千

2018-03-27 12:16聯合報 記者李樹人╱即時報導

我國健保制度即將出現大變革，中華民國醫師公會全國聯合會上周召開理事會，基於分級醫療的理念，決議改變現行部分負擔制度，從定額改成定率，初步規畫醫學中心30%、區域醫院20%、地區醫院15%，例如，民眾未經轉診直接至醫學中心門診，藥費、檢查費等全部醫療費用3000元，自付三成，就需900元，比目前定額上限720元還要高。

健保署統計，醫學中心門診量有九成是未經轉診。聯合報系資料照
健保署統計，醫學中心門診量有九成是未經轉診。聯合報系資料照
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中華民國醫師公會全國聯合會理事長為台大醫院家醫科教授邱泰源，他也是民進黨不分區立委，以及本屆衛環委員會召委，他表示，「現行部分負擔制度不改變不行」，近日內與健保署協商，希望在本會期通過修法，盡快讓定率制上路。

邱泰源說，健保法立法精神即為定率，當初擬定了50%（醫學中心）、40%（區域醫院）、30%（地區醫院）等三級部分負擔，也就是未經轉診，直接至醫學中看病，患者必須負擔所有醫療費用的50%。

由於比率過高，健保制度剛上路時，引起不少反彈，因而改成定額收費，民眾至醫學中心看診，費用受到天花板上限，2017年4月調漲部分負擔後，未經轉診至至醫學中心看病，部分負擔為420元、藥費最高200元，加上掛號費，最多就是自付720元。

邱泰源說，「改革需要智慧」，實施定率制度，必須須循序漸進，定率不可太高，否則勢必遭受民眾反彈。因此，委員會最後決定調降原有定率，分別為30%（醫學中心）、20%（區域醫院）、15%（地區醫院）。

邱泰源指出，依照現行部分負擔制度，民眾至醫學中心、區域醫院看病，只比至診所、小醫院多三四百元，相差並不大，因此，許多民眾仍保有小病至醫學中心就診的習慣。

改成定率後，直接至醫學中心就診，民眾可能就得花更多錢，拉大了與診所、小醫院之間醫療費用的差距，如此一來，就有利於推廣分級醫療、家庭醫師制度。

邱泰源舉例，目前至台大醫院看病，差不多就是六百多，一旦換成定率，藥費、診療費、檢驗費（胸部X光），可能超過3000元，至少得自付900元，再加上掛號費，看一次病，費用破千，病患就會很有感。

邱泰源說，改成定率，民眾荷包恐失血，勢必反彈、不適應，為此，醫師公會全國聯合會提出配套措施，將會積極宣導」聰明就醫」概念，建議民眾都在自家附近診所找到家庭醫師，養成有病就先看家庭醫師的習慣，由醫師來區分大病、小病，決定是否需要轉診，節省就醫費用。

至於急重症部分，則將進一步制訂配套措施，合理保護患者的就醫權益。部分負擔定率制度上路後，節省下來的醫療費用，仍會用在病人身上，讓新藥、新技術進入台灣的速度可以更快一點，嘉惠更多癌友以及急重症患者。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源，也是民進黨不分區立委、及本屆衛環委員會召...
中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源，也是民進黨不分區立委、及本屆衛環委員會召委，他表示，盡快讓定率制上路。記者杜建重／攝影
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醫師健保台大醫院

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