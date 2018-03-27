清明時節大量燃燒引空汙 李應元籲用環保方式祭拜

2018-03-27 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



清明節即將到來，近期民眾焚燒金紙、整理墓園，加上東風被中央山脈阻擋，因此汙染物滯留無法消散，台灣西半部空氣品質不佳。環保署長李應元表示，清明祭祖可以採用環保方式祭拜，集中燒紙錢，選擇環保金紙，ㄧ柱清香一樣能夠表達慎終追遠的心意。 環保署長李應元呼籲民眾環保掃墓。環保署/提供 分享 facebook

環保署今天舉行「清明祭祖重誠心 慎終追遠顧環保」記者會。李應元表示，清明祭祖鮮花素果，ㄧ柱清香就能表達心意，若真的需要燒紙錢，也希望民眾能夠採用國產的、品質較高的環保紙錢，燒ㄧ兩疊就好了，不需要燒ㄧ大包。

他說，現階段春天的氣候條件吹東風，但是這幾天東風被中央山脈阻隔，加上清明節接近，民眾整理墓園焚燒，台灣有幾十萬座墳墓、幾百萬車輛、千萬台機車，就會產生污染物，加上西部無風吹拂，空氣品質當然不佳。

李應元表示，若民眾可以多搭乘運輸工具，少燒紙、少燒香，或者可以委由集中燒紙錢，每個人減少一點，都是可以有效減少空氣汙染，為清淨空氣進ㄧ份心力。

環保署表示，清明祭祖大量的各式焚燒，焚燒過程會產生的空氣污染物，包括二氧化碳、細懸浮微粒(PM2.5)、硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳以及多環芳香烴等有害空氣污染物，不但會影響人體健康及空氣品質，不僅影響國道行車安全，稍有不慎，更會釀成火災，並影響公共安全，打火弟兄疲於奔命，因此請民眾少燒、減少污染也維護安全。