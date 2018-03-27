還沒玩到就先崩潰！飛機上最討厭遇到的10件事

2018-03-27 11:54 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



圖擷自 Daria Nepriakhina 分享 facebook

短途還好，長途遇到最討厭

國人愛旅行已是近年來的趨勢，去年(2017)國人出國的總數更高達1500多萬，但在搭飛機時通常遇到這些事最讓人覺得賭爛，好好的出國心情都在飛機上先被打壞！

那到底有哪些行為在飛機上遇到最生氣？今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO網路大數據》 從2017年03月20日到2018年03月19日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、整理網友最討厭在飛機上遇到的事，你，也深受其害了嗎？

No.10 睡覺怎麼喬都喬不好位置

上飛機第一件事一定就是立馬倒頭睡吧！但坐在飛機上要睡覺真的是很難喬到一個很好很對的位置，不管是要靠枕、還是倒窗睡、甚至還把前面的餐盤拉出來當作桌子直接趴睡，甚至倒椅背下去，角度怎麼樣都喬不好的時候真的很難受，短途的話就眼睛瞇著休息一下就過了，但坐長途時，那種想睡又不能睡的傷痛真的超級討厭。

No.9 空姐裝忙叫不來

雖然說空姐在飛機上真的很辛苦，要服務這麼多的客人還要幫忙推銷免稅品、在不穩的走道上走來走去等等，但有的時候不是在忙的尖峰時期突然需要空姐的協助時、也看到空姐坐在位置上或者在後方閒置著，空姐鈴按了卻遲遲不出現，到底是沒看到還是不想來？

No.8 冷到不知道在飛機還冰箱

雖然飛機上需要開適當的空調才能保持空氣的流通、讓人不會感到太熱，但有時候空調真的是開的太強，毯子都不知道要幾條了、外套也蓋了，還是覺得超級冷，這時候到底怎麼辦？在飛機上也不能調冷氣，就只能一直抖抖抖的飛到目的地，所以沒辦法知道自己做的位置到底會不會超冷，上飛機前還是多帶一點保暖衣物吧！

No.7 飛機餐超級難吃

以前小時候坐飛機時最期待之一的就是吃飛機餐了！記得兒童餐都很美味，但長大後吃成人餐時才會發現，有些飛機餐真的很難吃！

但飛機餐難吃可不是廚師的錯，有研究指出飛機上和陸地上的味道確實不一樣，有可能是因為濕度、氣壓降低、背景噪音等等都會讓你有不同的味覺，「處在35000英尺的高度中時，人們最先失去的就是味覺。」因此不要再對飛機餐充滿抱怨，那一切都是人類味覺的錯！

No.6 座位前的娛樂機壞掉

在飛機上除了跟旁邊的親朋好友聊天以外、睡覺，剩下的樂趣就是看電影或者聽音樂啦！不得不說娛樂機真的是一個很棒的發明，利用無數部電影來打發時間，飛長途的朋友們就能在一部部好電影、好節目中度過無聊漫長的飛行時間。

但如果遇到了自己位置的娛樂機壞掉的話，那真的是一件很崩潰的事情！飛短程還能睡個覺就過去了，但飛長程的話，這十幾個小時沒有電影、音樂到底是要怎麼撐過去？若遇到了真的只能自嘆倒霉了！

No.5 旁邊的人有各種奇異味道

在飛機上旁邊坐的是親朋好友的話還行，但若遇到不認識的人，但身上充滿了奇異的味道，分不清到底是體味還是汗味（？）

最討厭的還有那種一上飛機就脫鞋，完全不顧旁人眼光，把飛機當自己家一樣，既不雅觀又會飄來異味，遇到這種人的當下還真不知道怎麼開口跟他說請不要這樣！

No.4 遇到超可怕亂流

車在路上跑都難免會有車禍，飛機時不時也會遇到亂流，小的亂流咻地一下就撐過去了，但遇到那種超級不穩定的亂流時真的超級恐怖，人生跑馬燈直接浮現在眼前，搭飛機時最怕的就是遇到這種不知道自己下一秒都還活沒活著的亂流了，所以機長、空姐們真的很偉大呀！

No.3 周遭小孩哭不停

當你想好好在飛機上放鬆、休息、睡覺時，也會很怕遇到周遭一直狂哭的小孩，哭一下子就算了，那種從頭哭到尾、家長還放任著不管的真的會讓人心情超級焦躁不安！

有的時候小孩不只一個，一個哭時、也會連帶著另外一個跟著哭，同時就有好多小孩像在唱合唱團的哭聲多部曲，想到就令人髮指啊...

No.2 椅被狂被踢，前面還很倒

在搭飛機時適當調整椅背的角度是正常的，但若遇到自私的人，不顧後面人的感受直接把椅背調到最低，導致自己的位子變得超小，手都伸不直就打到前面椅背，這還不打緊，後面那個人腳不知道怎麼了一直狂踢你的椅背，在飛機上遇到這種前後夾攻或者其中一者時都讓人心裡超崩潰，為什麼就不能有同理心一點尊重他人呢？

No.1 位子小到懷疑人生

雖然沒有那麼多錢可以坐頭等艙，但有些廉價航空的位子也是小到讓人不知道發生了什麼事？太高的人腳還會伸不直，只能彎曲著腳一路痛苦到目的地，或者是一坐下去座位就完全剛好被填滿，一點空隙都沒有，要翻身或者坐久了全身都會很不舒服、痠痛，但有些人也是為了省那些機票錢所以選擇較便宜的廉航，這也不能對位子大小抱怨啥了！

圖擷自 Gus Ruballo 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年03月28日至2018年03月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『飛機上討厭遇到的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎