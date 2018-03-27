治療乾癬 醫師：身心靈調整是第一步

2018-03-27 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市陳姓男子有乾癬家族史，30幾歲就有皮膚脫屑，頭皮屑，指甲病變，曾經被皮膚科診斷為脂漏性皮膚炎，灰指甲以及足癬。到了48歲頭皮﹑耳朵皮膚出現發紅﹑斑塊狀脫屑情形，且漫延至身體與四肢，才知道自己罹患了自體免疫疾病「乾癬（俗稱牛皮癬、銀屑病）」。

中山醫學大學附設醫院過敏風濕免疫科主任魏正宗說，陳姓男子這幾年來看過許多皮膚科和向中醫求診，皮膚科要他長期使用外用的類固醇和A酸，中醫服用中藥和外洗劑，但皆未見療效。

頭皮屑掉落的脫屑讓患者每天都得清掃地板與床單，出門也常遭受路人異樣的眼光，甚至不喜歡出門，還造成包括高血壓、痛風、高血脂、肥胖、失眠等併發症，嚴重影響生活品質、情緒與社交。

4年前經由免疫調節劑治療以及外用療法，病情漸漸獲得控制。3年前再參加生物製劑新藥的跨國臨床試驗，接受IL23生物製劑的治療。每3個月皮下注射一次；從開始接受治療的第一個月，病情就大幅進步，一年之後，PASI皮膚嚴重度指數獲得85%的進步，各種併發症的病情也獲得控制，讓自己的人生由黑白翻轉爲彩色。

魏正宗提醒，風濕病（如類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬關節炎）及嚴重皮膚病（如乾癬、異位性皮膚炎、白斑），已進入免疫治療的新紀元。乾癬病人初期常常被誤診為脂漏性皮膚炎，異位性皮膚炎，或灰指甲，其實乾癬是自體免疫疾病，是終生慢性病，容易併發各種共病，包括高血壓、高血脂、糖尿病、痛風等疾病。