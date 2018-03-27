送愛到亞馬遜 醫：那裡很多人終其一生沒看過醫生

2018-03-27 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



國際外科學會中華民國總會的醫師們最近飛越半個地球，前往秘魯的亞馬遜河流域為民眾義診。雖然語言不通、資源缺乏，但仍協助上千民眾解決急症，並傳授基本急救知識，希望藉由「當地人醫治當地人」方式，協助居民學習自救方法，減少病痛。 國際外科學會中華民國總會的醫師們最近飛越半個地球，前往秘魯的亞馬遜河流域為民眾義診。圖／亞洲大學附屬醫院提供 分享 facebook

總會理事長、亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆說，此次參與的有亞大、高醫大和義大醫院醫師。短短兩周的行程，交通便花上8天，飛行來回距離幾乎繞了地球一圈，沿路更換乘各式交通工具才能抵達亞馬遜河源頭的村落義診，難度相當高。

他說，當地人幾乎一輩子沒見過醫生，只能透過草藥及傳統方式自我治療，平均壽命不到40歲。當聽到義診團來訪，附近流域的居民爭相划船來求診。

林志隆說，一位村長央求他替父親看病，因當時沒帶口罩、手套，一進茅草屋才驚覺村長父親因為嚴重糖尿病，雙腳已腐爛長蛆，傷口深及見骨，加上潮濕悶熱，他忍著臭味替老先生清創治療達1個小時。

他指出，因當地人主食為馬鈴薯和尚未成熟的綠色香蕉，居民普遍營養不良，再加上勞動，共通的病症為肩膀痛、膝蓋痛及背痛，因此替他們治療後，還再教導他們如何防範職業傷害，及傳授簡易的包紮治療方法，希望透過「當地人醫治當地人」的方式，播下善的種子。

林志隆分享，國際外科學會中華民國總會是國際性的非營利事業組織，以國際醫療和國際援助為宗旨，行程所有花費都由醫師自付；義診除了可以救治病人，也善盡了台灣的國際義務；感謝外交部援助南美洲邦交國赴台學醫的醫學系學生隨團翻譯，讓醫病之間溝通無礙。