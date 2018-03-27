農藥審議「一進一出」？學者批：破壞制度太不專業

2018-03-27 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



已經完成法定程序的農藥氟派瑞重新申請制定殘留容許量，被衛福部食藥署要求農藥必須「一進一出」，要通過氟派瑞使用，必須要先退場一支藥；學者批食藥署破壞農藥審核制度，「太不專業」。

已經完成法定程序的農藥氟派瑞重新申請制定殘留容許量，被衛福部食藥署要求農藥必須「一進一出」，學者批食藥署破壞農藥審核制度，「太不專業」。 本報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

根據農藥審核的部會分工職掌，農方進行藥物毒理藥裡試驗招開農藥諮議委員會，由食藥署召開食品安全委員會訂定殘留容許量。但因為氟派瑞引起爭議，農委會曾在一月份會議前主動邀請食藥署，兩邊專家是否一同聯席審查，讓兩邊專家意見同時呈現，相互交流，當下被食藥署一口回絕。

農業界批評，專業的農藥審查淪為喊價，若農方的資料有問題，可以退回或要求修改，不是用這種方式；沒有通過新的、如何淘汰舊的，其中的空窗期，食藥署是否願意負責。

中興大學植病系教授曾德賜也請農方多加油，別一直挨打，「農業用藥不能這樣亂搞」，國家自己建立的制度，食藥署卻破壞了，台灣茶葉生產究竟用了哪些農藥，到底有誰知道？一支專業的農藥申請，政府審查牛步卡關，市場上劣幣逐良幣，最後藥物有了抗藥性，只會讓第一線農民用的更多，對食安危害更大。從來沒有用交換條件的方式來審查，完全撈過界、不專業。

農委會防檢局長馮海東表示，個別農藥事小，制度被破壞不再可信，才是嚴重的事情。他坦承，專家會議做出偏離科學基礎的建議，確實非常令人失望。准用一支藥物和退場藥物是兩個機制獨立存在的，必須做出有效的安全評估，才能讓一支藥物使用；同樣的，要找到一支已經核准藥物的新的科學證據證明風險極高，才能讓他退場，這是兩回事，不是為了讓某支藥物使用，卻要先讓別的藥物退場。

馮海東說，農藥退場機制一直都有，去年最受到矚目的就是劇毒農藥巴拉刈退場，未來所有新藥物引進，各界都會打問號，過程中登記制度不可預測的風險因素太多，舊有藥物也沒辦法淘汰，農藥使用只會更多、更無效，最後傷害的還是國人健康。

藥毒所所長費雯綺表示，當初農藥諮議會是以氟派瑞6ppm去研議，過去曾被要求要降到3ppm，若要達到這標準，農民的安全採收期需要40天，已經失去了防治病蟲害的意義，「根本不必用」。農方建議的方案是6ppm、安全採收期14天，國外把蔬菜直接吃下肚，訂的殘留容許量是40ppm，我國訂在茶葉僅6ppm，且國人喝的是茶湯、不是吃茶葉；但最後審議同意的標準是5ppm、21天，還附有但書。