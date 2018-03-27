天氣舒適穩定 多雲到晴

2018-03-27 05:29 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



本周天氣舒適穩定，北台灣整天溫度約在18至27度之間，南台灣約20到28度之間。

氣象局指出，今天東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨；西半部日夜溫差大。28日至4月2日各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；東半部及北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區亦

有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，27日至30日及4月1日至2日，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。另外，27日起東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及北部沿海易有長浪發生，請注意。