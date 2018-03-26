親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

交部推孕婦停車位 最快下月上路

2018-03-26 23:51聯合報 記者董俞佳吳佩旻／台北報導

公共停車場將強制按比率設孕婦專用停車位。圖為北市孕婦優先停車位。 圖／聯合報系資...
公共停車場將強制按比率設孕婦專用停車位。圖為北市孕婦優先停車位。 圖／聯合報系資料照片
分享

公共停車場將強制按比率設置孕婦專用停車位了。交通部昨天預告「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」草案，未來公共停車場應針對孕婦及育有六歲以下兒童者設停車位，最快下月上路；民眾若違規占用，最高可罰一千兩百元，但會有一年宣導期。

交通部說，台灣育兒環境不夠友善，孕婦及育有六歲以下兒童者，停車位的設置數量少且分布不均，導致家長與孩童外出時常遭遇不便，因而根據「兒童及少年福利與權益保障法」第卅三條規定，要求特定場域的停車場設置孕婦、育有六歲以下兒童者的停車位。

根據草案，汽車停車位滿廿五個、未滿一百個的公共停車場，至少應設置一個提供孕婦及育有六歲以下兒童者的車位；汽車停車位一百個以上、未滿一百五十個者，至少設置兩個；汽車停車位一百五十個以上、未滿兩百個者，至少設置三個。以此類推，也就是要保留至少約百分之二的停車位。

未來包括公營事業、鐵路車站、航空站、捷運站、設有兒科病房或產科病房的醫院、觀光遊樂園區、營業場所總樓地板面積一萬平方公尺以上的百貨公司及零售式量販店等，都要強制提供專用車位。

民眾若違規占用，可依停車場法處六百元至一千兩百元罰鍰，並可逕行移置違規車輛，緩衝期間由主管機關加強宣導；業者如果沒有未設置，可依兒童及青少年權益保障法罰一萬到五萬元罰鍰。

現代婦女基金會政策部主任林美薰說，這是友善親子的措施，但百分之二的計算基礎為何？遊樂園或觀光區等孩童多的地方會否不足，是否因地制宜？靖娟基金會執行長林月琴也說，這是好事，但建議讓育有十二歲以下兒童者也納入。

有開車族則說，絕對贊成友善措施，但在整體停車位未增加情況，恐也會讓一般車位更難尋。

孕婦停車場遊樂園

相關新聞

健康你我他／鮭魚炒飯便當 搭蔬菜超美味

2018-03-26 23:57

健康名人堂／教練式溝通 醫病關係新解方

2018-03-26 23:56

口吐白沫？全身抽搐？ 病友：別再誤解癲癇

2018-03-26 23:51

自立支援照顧 助長者找回生活

2018-03-26 23:50

傳言將廢除公糧保價收購 農委會：「絕無此事」

2018-03-26 21:31

叫Siri幫你開燈！FIBARO HomeKit智慧家庭配件在台上市

2018-03-26 20:44

國5週日常態高乘載 4/1暫停

2018-03-26 20:22

生技園區聯外道沒下文被批 中研院駁斥

2018-03-26 20:22

網友提案男同志捐血「甲血甲用」 衛福部否決

2018-03-26 19:42

19歲癲癇發作 清大高材生寫歌鼓勵病友

2018-03-26 19:31

因為罹患這個病 她被不當解雇三次

2018-03-26 19:10

影／CP值最高！統一發票路跑 首場422台東開跑

2018-03-26 18:34

南投醫院取出膽結石 如龍眼一般大

2018-03-26 17:49

超佛心15元鮪魚三明治 網友打開內餡「世界不一樣」

2018-03-26 17:05

違規占用孕婦專用停車位 未來可罰1200元

2018-03-26 17:04

遭指打官方名號行騙　救國團駁不實傳言

2018-03-26 16:27

一演出一觀眾 河床劇團當代藝術館開房間

2018-03-26 16:24

好天氣持續至清明連假 不過日夜溫差仍大

2018-03-26 16:12

乳糖不耐不喝奶恐缺鈣 營養師教撇步克服

2018-03-26 16:01

日本也有百年田中火車站 台日締姐妹站推觀光

2018-03-26 15:50

領先全台 興大與世界兩名校簽署獸醫雙聯學位

2018-03-26 15:42

交通部預告 公共停車場設孕婦停車位

2018-03-26 15:16

今起一周天氣舒適穩定 各地高溫24至28度 早晚有涼意

2018-03-26 14:45

桃機勞檢停工 最快明復工

2018-03-26 14:39

台鐵信濃鐵道簽約 台日田中站締結姊妹站

2018-03-26 14:30

台灣虎航首航茨城 享24小時租車1000日圓優惠

2018-03-26 14:28

郵局擬再蓋5招待所 立委憂浪費錢

2018-03-26 14:13

賣輪胎竟推「美食聖經」！ 米其林教我們的內容行銷技巧

2018-03-26 14:10

豆乾火鍋料含雙氧水？北市送試劑滴了就知

2018-03-26 14:09

長榮航聯營2陸航 每週上海航班增至49班

2018-03-26 14:09

地下現凹洞 羽田機場一滑行道封閉

2018-03-26 13:53

郵保付1年才用86次 立委嘆不懂宣傳

2018-03-26 13:42

影／17間違章工廠未拆完 環團籲落實「即報即拆」

2018-03-26 13:19

國衛院開發抗肺癌新藥 最快5年內上市

2018-03-26 13:09

杜絕郵局舞弊 王國材：落實輪調制度

2018-03-26 13:03

妙齡女愛吃飯配話 嘴唇內竟長小水泡

2018-03-26 12:48

財長、菸酒公司董座保證：今年菸酒不漲價

2018-03-26 12:35

肺癌、大腸癌同時上身 大腸鏡先切一個免挨刀

2018-03-26 12:34

奧客吼「買不到焦糖奶茶沒法上班」麥當勞店經理怒嗆

2018-03-26 12:32
看更多

熱門文章

奧客吼「買不到焦糖奶茶沒法上班」麥當勞店經理怒嗆

2018-03-26 12:32

亞洲50大最佳餐廳 台灣有3家餐廳上榜

2018-03-26 11:39

唐綺陽星座運勢週報：獅子身價上漲 天秤有貴人運

2018-03-26 07:41

盧秀燕臉書PO文 淡水、沙鹿空氣品質一目瞭然

2018-03-26 09:27

柯P曾說郵局早就該從地球消失 王國材：不能只看寄信

2018-03-26 11:44

郵保付1年才用86次 立委嘆不懂宣傳

2018-03-26 13:42

今起水氣增！東半部短暫雨 南台上看30度、金馬有霧

2018-03-26 04:59

超佛心15元鮪魚三明治 網友打開內餡「世界不一樣」

2018-03-26 17:05

【重磅快評】空汙PM1更難治 日本60年還搞不定它

2018-03-26 11:51

郵局招待所平均住房率不到三成 最熱門的是它

2018-03-26 10:33

統一發票千萬獎幸運兒 只花19元買零食

2018-03-26 12:02

天空為限周塔羅(下)／雙魚座 把握機會 做事搶時機

2018-03-26 09:06

和美「阿肥」流浪記 麝香豬逛大街4天全鎮瘋狂

2018-03-26 14:59

好天氣持續至清明連假 不過日夜溫差仍大

2018-03-26 16:12

天空為限周塔羅(上)／處女座 財運方面非常好

2018-03-26 08:50

生活點滴／回家摘菜

2018-03-26 06:00

家庭／童言童語：小芬老師來了

2018-03-26 06:00

長榮航聯營2陸航 每週上海航班增至49班

2018-03-26 14:09

回來了！「山海樓」仁愛路試營運 推套餐、桌菜優惠

2018-03-26 23:16

野望沙龍／畫面中的親子關係

2018-03-26 06:00

中華郵政全民釋股？ 賀陳旦：朝這方向思考

2018-03-26 10:53

肺癌、大腸癌同時上身 大腸鏡先切一個免挨刀

2018-03-26 12:34

滅蚊出招？中華郵政招待所 結合長照還要辦銀髮旅

2018-03-26 11:29

南投醫院取出膽結石 如龍眼一般大

2018-03-26 17:49

華航招實習空服員 勞部：原來的正職人員一個都不能少

2018-03-26 11:17

網友提案男同志捐血「甲血甲用」 衛福部否決

2018-03-26 19:42

無鋼圈照樣「胸」 零感女人好怦然

2018-03-26 22:10

乳糖不耐不喝奶恐缺鈣 營養師教撇步克服

2018-03-26 16:01

那瑪夏螢火蟲現身 即將進入大爆發期

2018-03-26 21:38

超認真試吃／美式元祖餐廳新菜太誘人 試吃員瘋狂搶食

2018-03-26 16:42

因為罹患這個病 她被不當解雇三次

2018-03-26 19:10

福特衝銷售 強化休旅陣容

2018-03-26 22:11

今起一周天氣舒適穩定 各地高溫24至28度 早晚有涼意

2018-03-26 14:45

臭氧濃度高 敏感族群出門注意

2018-03-26 05:02

寒舍艾麗義式餐廳推12道新主菜 2人同行第2人半價

2018-03-26 11:45

滴一滴 便知豆乾火鍋料是否含雙氧水

2018-03-26 10:32

阿里山花季賞櫻 「神蝶」枯球籮紋蛾現蹤

2018-03-26 09:05

遭指打官方名號行騙　救國團駁不實傳言

2018-03-26 16:27

首度赴立院業務報告 勞部長緊張脫口而出「報告議員」

2018-03-26 11:22

全世界最迷你小廚師繼續煮！晶華安可加場開放至7月底

2018-03-26 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top