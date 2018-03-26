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傳言將廢除公糧保價收購 農委會：「絕無此事」

2018-03-26 21:31聯合報 記者謝進盛╱即時報導

農委會今年起全面推動公糧保價收購與直接給付雙軌並行制度，同時推動水稻保險，外傳推行直接給付後，將廢除保價收購，農委會澄清「絕無此事」。

農委會副主委李退之今前往台南後壁芳榮米廠訪視公糧碾製作業，農委會說明，自105年第2期作起，試辦稻作直接給付與保價收購雙軌並行制，農友自由選擇將稻穀繳交公糧，或銷售市場領取並直接給付金。

李退之說，經3個期作試辦結果，領取稻作直接給付金農友占試辦區申報種稻面積4至5成；且試辦區內與糧食業者契作生產好米面積（即參加稻米產銷契作集團產區面積），較試辦前增加1倍以上，顯示雙軌制確實可吸引更多農民生產，全面實施稻作直接給付與保價收購雙軌併行制，提供稻農雙重保障。

農委會也在現場宣導水稻保險，農委會強調，參加水稻保險，農友自付10%保費，中央即提供50%保費補助，若再加計部分縣市政府加碼提供5%至40%保費補助，每年每公頃保費約400元，農民遭遇天然災害能減少損失。

會中，也有農民建議水稻保險區域範圍應該更縮小，改變目前以鄉鎮市區為計價單位，如此才較客觀。李退之說，未來將採滾動式檢討，同時配合內部改善作業完成後保障農民朋友權益。

傳言政府將廢除保價收購，引起外界關切。記者謝進盛/攝影
傳言政府將廢除保價收購，引起外界關切。記者謝進盛/攝影
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傳言政府將廢除保價收購，引起外界關切，農委會副主委李退之（左二）澄清，絕無此事。...
傳言政府將廢除保價收購，引起外界關切，農委會副主委李退之（左二）澄清，絕無此事。記者謝進盛/攝影
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傳言政府將廢除保價收購，引起外界關切。記者謝進盛/攝影
傳言政府將廢除保價收購，引起外界關切。記者謝進盛/攝影
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農委會保費農民
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