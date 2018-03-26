叫Siri幫你開燈！FIBARO HomeKit智慧家庭配件在台上市

2018-03-26 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



手機除了打電話、上網，現在連開關燈、偵測門窗有沒有關好，都能靠手機裡的應用程式無線操控，甚至可以直接呼喚Siri幫你搞定！

FIBARO費米今天在台灣宣布正式引進使用Apple HomeKit協定的智慧家庭元件系列，包括四合一環境感測器、門窗感測器、漏水感測器、無線開關元件、一氧化碳感測器，以及情境按鈕。採用HomeKit協定的最大優勢，除了可直接使用iOS中內建的「家庭」應用程式操控之外，更方便的是，可以直接與其他各品牌支援HomeKit的產品整合、連動使用。

使用者除了可以手動透過APP檢視並調整各個配件的狀態之外，也可以透過與Siri對話的方式輕鬆聲控各種功能，甚至可以預先設定好使用情境，比如「回到家就打開客廳大燈」、「偵測到窗戶被異常開啟燈光就變紅」，讓智慧家庭生活不只便利，安全性也加提升。