自立支援照顧 助長者找回生活

2018-03-26 23:50 聯合報 林金立／台灣自立支援學院執行長、長泰老學堂照顧體系



高崎花水木寮一位白髮奶奶與富士山的照片。 圖／林金立提供 分享 facebook

在高崎花水木寮見學時，一位白髮奶奶推著輪椅過來，送我一幅富士山的照片，並且熱情介紹機構空間與生活總總，好奇問她為什麼這麼有元氣？她說了一段話，讓我們嚇一跳，她說剛入住時，心情很不好，職員雖然對她很好，就是提不起勁，覺得自己離死不遠了；有一天社長問她有沒有想做的事？她說希望死了之後，有人可以幫她辦喪事！社長聽了，立即承諾幫她完成願望，從那一天起，她的精神就愈來愈好了，感覺活著好像愈來愈有趣了！

不只把屎把尿 更幫他們圓夢

這就是自立支援的真諦，在「可能」範圍內，完成長者願望，讓他們可以做想做的事、過想過的生活，當長者重新掌握自己的生活時，「意識」隨之改變，更願意主動做些事，照顧工作的內涵，不再只是把屎把尿，而是幫長者完成想做的事，是實踐願望的工作，照顧關係也會逐漸轉變，長者、家屬的信賴感增加，風險才會下降。

是的，讓風險下降的方法除了盡可能避免長者跌倒、不發生意外，更重要的是增強彼此的信賴感，照顧是繁瑣、複雜的工作，當照顧者已經盡全力，而意外還是發生時，除了緊急處置外，要讓風險下降的方法，就是與家屬有長時間互動產生的良好信任基礎，風險發生時，大事才容易化小，最後變成相互體諒。

對家屬來說，這也是改變「意識」的過程，我常常被問起家屬該怎麼「教育」？我的答案是家屬要的是良好的互動，在過去的照顧模式中，家屬與機構之間最多的互動內容通常是「出事了通知家屬」、「費用未繳通知繳費」，而家屬來到機構看親人，接收到的大多是親人的抱怨與不舒服，自然把這樣的不滿轉到機構，機構也會跟家屬數說長者如何不好照顧，這樣的關係讓彼此都緊張。

身體能力提升 精神復健更重要

同仁仁愛之家有一位失智奶奶，剛來時一直遊走，照顧者後來發現奶奶每次經過植物時，都會停留撥弄，就跟家屬討論，拿了奶奶家裡種的草莓幼苗來，這幾顆草莓讓奶奶照顧得又健康又漂亮，奶奶的精神與身體也變好了，家屬與照顧者之間的信任關係愈來愈好。

台灣許多導入自立支援照顧的單位與專業人員，常將自立支援誤解為能力回復或復健，只求達成能力提升的指標，卻忽略了意願，結果雖然健康又養生，但是卻意興闌珊，這是不正確的；先不急著要長者做什麼，而是在生活中發現喜歡做什麼？想做什麼？能做什麼？然後從旁支援，就算只是重新喝到期待很久的咖啡，也能讓長者對自己更有自信、更加自立，讓生活能力提升的意願就會增加，復健與運動都不是強迫的。