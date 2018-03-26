健康你我他／鮭魚炒飯便當 搭蔬菜超美味

2018-03-26 23:57 聯合報 文／夏荷（彰化市）



鮭魚炒飯便當。 圖／夏荷提供 分享 facebook

俗語說：早餐吃得好，午餐吃得飽，晚餐吃得少 。午餐時間，處於一天之中，此時經過半天的勞動，要適當補充，才能彌補耗損，提供下午工作的需要。

適量並營養均衡，就是好的便當菜。一個豐盛的便當，要有主菜，和三樣以上的配菜，如此需要耗費許多時間備料和烹煮，實在難為職業婦女，因此現代多數人選擇外食。

其實準備便當不如想像中的困難，各式丼飯就是很好的選擇，料理方便，深受孩子們的喜愛。韓式拌飯做法也相當簡單，很適合準備成便當，尤其炎炎夏日，更是深受歡迎。炊飯更是以便利取勝，只要加入各類食材和調味料，一起放進電鍋內蒸煮，就大功告成了。

好吃的炒飯也經常是我的選擇，鮭魚蛋炒飯就深獲家人好評。材料除了基本的隔夜燕麥飯、富含OMEGA-3脂肪酸的鮭魚、優質蛋白質—雞蛋、好處多多的洋蔥之外，也加入很多蔬菜，如四季豆、高麗菜、香菇、紅蘿蔔、木耳、芹菜珠，與原本的炒飯完全沒有違和感，反而降低了鮭魚的特殊魚味。

另外，還可準備川燙些不易氧化變色或可生食的蔬菜，搭配水果、堅果或無糖優格，這就是一份色香味俱全、營養均衡的便當，絕對是外食無法比擬的，其中當然也加入了主婦對家人滿滿的愛。