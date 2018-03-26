健康名人堂／教練式溝通 醫病關係新解方

2018-03-26 23:56 聯合報 韓柏檉



很多病人覺得看病有很大壓力，比考試還緊張。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「教授，我剛又被醫師罵了。」這是常在醫院走動的我常聽到的聲音。

「我血糖又沒控制好，醫師要我這個不能吃、那不能吃，要多運動，可是她不知道我真的很難做到，每次來看診就跟考試一樣緊張。」她說。

「我感覺妳很緊張，看來回診讓你很不好受。那從妳的角度來看，妳知道為什麼控制不好嗎？」我問。

「我不是很確定耶，之前醫師叫我去聽營養師衛教，她講好多，什麼水果要吃一個拳頭大，每天要幾份，每天飯不能吃超過幾碗、幾克，老實說我不太確定自己有沒有做到，也記不住那麼多。」她苦笑。

「那平常有量血糖嗎？」我又問。

「偶爾，我真的很不喜歡被針扎啦，可是我知道這很重要。」她有點心虛的說。

「哈哈，妳可以飯前、飯後量血糖，測試自己適合吃什麼、怎麼吃，就跟減肥要量體重一樣。」我說。

和病患聊聊天 緊張感不見了

「對耶，我記得醫師有跟我這樣說，可是我從來都沒做到。」

不知不覺，她已不再如剛看完診般緊繃，再談了一會兒，她重新想了想要怎麼做，跟我約定，下次回診前至少要把一周要量幾組血糖的目標定下來。我知道她有能力做到，只不過在此之前有沒有好的溝通，影響了她「想不想得到」及「願不願意做」。

雖然我不是專業教練，但我應用教練式溝通來幫助他們。所謂的教練，是新興的職業。根據國際教練聯盟（ICF）定義，教練是「扮演客戶的夥伴角色，透過啟發與創意思考過程，讓客戶自己訂出目標並踏實執行計畫而前進」的職業。教練結合了許多新興的心理學理論而成為完整的職業，教練式溝通有幾個特色：

1.以開放式提問取代指導與命令。

2.富有同理心的聆聽與忠實的回饋，進而創造反思與啟發。

3.能看到客戶的優勢與價值觀，給予具體肯定與讚美，並能將其連結到改變的目標與行動上。

教練式溝通 學習修心的過程

近十年來，歐美有許多研究將教練及教練式溝通應用到醫療，可更有效讓人們改變生活習慣，從根本解決慢性病成因；教練也能扮演醫護人員與病人的橋樑，改善醫病關係。

近期，北醫公衛所有博士生在北部某醫學中心執行健康教練研究，發現健康教練的輔導，在三到六個月內幫助血糖控制不佳的病人顯著改變，不只血糖控制好，也是「心」的改變。

教練式溝通必須經過學習，不只學習技術，更是修心，想把話講得出口，終究自己的想法也要隨之改變，才能進一步幫助別人改變，這正是企業早就吹起教練式領導風潮的原因。這樣的溝通方式，不只在醫療界，從政府、企業、個人，都需要上課、培訓，培養教練式溝通能力。

（作者為北醫公共衛生系教授）