生技園區聯外道沒下文被批 中研究駁斥

2018-03-26 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中央研究院規畫在中研院院區旁設立「國家生技研究園區」，挨批稱要打造隧道做聯外道路，卻一直沒下文。中研院今表示，2017年起中研院和台北市府就多次協商，決議除就產業聚落推動事宜研議合作外，對於周邊交通系統也共組專案小組研商。中研院院長廖俊智及柯文哲並於去年年9月11日會面決定，共同研擬長期改善措施，同年12月26日簽訂合作協議書，優先完成先期規畫。

中研院說，有關園區與周邊交通系統評估與改善，除與北市府達成合作協議外，也透過中央與地方民意代表居中協調，相關里長、社區發展協會理事長的協助，還有和里民面對面的溝通。中研院說，因交通疏導措施非他們單方面可自行決定，如外界仍有疑慮，會同台北市政府將持續與居民溝通。

中研院指出，從行政院同意國家生技研究園區開發計畫開始，中研院就研議聯外道路開闢事宜。2010年起，中研院為回應社會各界對環境保護的期許，不僅縮減基地內建築量體及進駐人數，也將園區對外交通影響納入環評及交通影響評估，經北市府審查同意：初期藉由現有道路系統疏運，長期再興闢聯外道路通行。聯外道路由北市府團隊規畫設計中。

中研院說， 國家生技研究園區計畫於2011年6月通過環評，並於2012年4月由行政院經建會邀集北市府及相關部會討論，決議聯外道路興闢可於園區計畫內先行匡列經費8億元，後續則視營運時由北市府評估交通需求辦理興闢作業。 不過，考量環團及居民對聯外道路對環境造成的影響之疑慮，2012年立法委員於立法院作成主決議，表達反對立場，要求中研院不得開闢聯外道路，因此相關工程也暫緩。