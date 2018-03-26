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網友提案男同志捐血「甲血甲用」 衛福部否決

2018-03-26 19:42聯合報 記者黃安琪╱即時報導

日前網友於國發會公共政策網路參與平台提案，反對衛福部放寬男男性行為捐血限制，提議「甲血甲用」，即同性性行為者捐贈血液，僅能提供給同性性行為者使用，經4天衝破5000人連署門檻後，日前衛福部回應，在拯救民眾生命前提下「甲血甲用」實務上不可行，不予採納。

該提案於今年1月中下旬上線，僅4天就破5000人連署門檻。衛福部於本月12日正式回應，認為「甲血甲用」執行上有限制，除非捐血者坦承，否則縱使透過捐血前的一對一面談詢問也無法確認捐血者性傾向，且醫療上需輸血拯救的病患多數已危及生命，如需緊急手術或昏迷，須即刻採取急救措施，恐無法徵得其意願。因此在拯救民眾生命前提下，「甲血甲用」實務上不可行，不予採納。

衛福部也表示，目前捐血者健康標準將愛滋病毒感染者列為永不得捐血對象，也將懷疑自己感染愛滋病毒者、2年內曾與可能感染愛滋病毒者發生性行為者、1年內曾從事危險性行為或曾罹患性病者，均列為應暫緩捐血對象。

衛福部強調感染愛滋的風險主要為不安全性行為，無關乎性傾向；捐血限制的調整是以科學實證及用血者安全為首要考量。根據國外研究，調整捐血限制有助男性間性行為於面談時坦承曾於限制期間內有過不安全性行為，且隨國內愛滋檢驗空窗期縮短，自2013年起並無再出現輸血染愛滋個案。

近年國際對男性間性行為的捐血限制，也陸續由永久不得捐血修改為一定期間內暫緩捐血，包含美國、加拿大、法國、德國等。衛福部也於2016年12月28日經「衛福部愛滋病防治及感染者權益保障會」會議確認，參考加拿大經驗採逐步放寬方式，有限度開放男性間性行為者捐血，從永不得捐血放寬為5年內暫緩捐血。

網友日前提案反對衛福部放寬男男性行為捐血限制，提議「甲血甲用」，已遭衛福部否決。...
網友日前提案反對衛福部放寬男男性行為捐血限制，提議「甲血甲用」，已遭衛福部否決。 報系資料照
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捐血愛滋病性行為
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