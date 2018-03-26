網友提案男同志捐血「甲血甲用」 衛福部否決

2018-03-26 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



日前網友於國發會公共政策網路參與平台提案，反對衛福部放寬男男性行為捐血限制，提議「甲血甲用」，即同性性行為者捐贈血液，僅能提供給同性性行為者使用，經4天衝破5000人連署門檻後，日前衛福部回應，在拯救民眾生命前提下「甲血甲用」實務上不可行，不予採納。

該提案於今年1月中下旬上線，僅4天就破5000人連署門檻。衛福部於本月12日正式回應，認為「甲血甲用」執行上有限制，除非捐血者坦承，否則縱使透過捐血前的一對一面談詢問也無法確認捐血者性傾向，且醫療上需輸血拯救的病患多數已危及生命，如需緊急手術或昏迷，須即刻採取急救措施，恐無法徵得其意願。因此在拯救民眾生命前提下，「甲血甲用」實務上不可行，不予採納。

衛福部也表示，目前捐血者健康標準將愛滋病毒感染者列為永不得捐血對象，也將懷疑自己感染愛滋病毒者、2年內曾與可能感染愛滋病毒者發生性行為者、1年內曾從事危險性行為或曾罹患性病者，均列為應暫緩捐血對象。

衛福部強調感染愛滋的風險主要為不安全性行為，無關乎性傾向；捐血限制的調整是以科學實證及用血者安全為首要考量。根據國外研究，調整捐血限制有助男性間性行為於面談時坦承曾於限制期間內有過不安全性行為，且隨國內愛滋檢驗空窗期縮短，自2013年起並無再出現輸血染愛滋個案。