19歲癲癇發作 清大高材生寫歌鼓勵病友

2018-03-26 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



26歲的陳品蓁是清大畢業生，7年前罹患頑性癲癇。她雖嘆找工作不容易，但熱愛寫文章的她，特地寫了一首歌鼓勵病友，歌詞寫著「無助、沮喪都曾經歷，我們也想追夢，也想有個溫暖的家。」

大學2年級時，熱愛運動的品蓁跑完操場，回到宿舍洗澡時經歷人生第一次的癲癇發作，身體左半邊突然無力，就醫確診罹患頑性癲癇，之後一個月幾乎都在住院，每天經歷著癲癇大發作。等到好不容易出院，品蓁說：「回到學校後，我沒辦法閱讀、也不能打球，以前會做的事，現在全不會了，擔心社會無法接受我，我也不敢跟爸媽說。」

受到藥物副作用影響，品蓁出現閱讀障礙、想跑步卻邁不出步伐，在父母不知情的2個月中，她獨自隱忍，透過寫文章抒發心情。但品蓁也慶幸地說，等到鼓起勇氣將病情告訴父母、師長及同學後，也建立起了生活的防護網，每當癲癇發作時大家都會幫我，告訴我「沒關係。」

服藥治療後症狀獲得控制，現在的品蓁仍會發作，眼睛會眨不停、後腦杓疼痛、有時說話到一半會突然彌留，需要有人慢慢喚醒她。品蓁也說，雖然必須定期服藥、回診，無法實現想出國念書的願望，「但自己不需要跟任何人比較」。她坦然面對，也會在每一次求職過程中主動告訴雇主患有癲癇，以及領有身心障礙手冊的事，因而被不少面試公司婉拒。