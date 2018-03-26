因為罹患這個病 她被不當解雇三次

2018-03-26 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



「癲癇發作就是口吐白沫、全身抽搐。」這是誤解，卻讓許多病友因此求職碰壁。

台灣超越巔峰關懷癲癇聯盟理事長曾幼玲說，社會對癲癇的誤解使得許多病友難以謀職或遭不當解雇，將建請衛福部落實「身心障礙者權利公約（CRPD）」，擬對消防人員等進行衛教、將癲癇納入教科書與訴請勞動部增進友善職場。

一名領有身心障礙手冊，屬於頑性癲癇的女病友於銀行任職，在藥物治療之下，已不像發病初期會意識昏迷而大發作，周遭同事和主管雖知情，但偶爾遇到她小發作突然說不出話時，主管仍會試圖拿湯杓堵住她的嘴巴，幾個月後便將她解雇，這名病友前後共遭3間銀行以疾病為由不當解職。

今天是國際紫色癲癇日，台北榮總神經醫學中心癲癇科主治醫師陳倩說，癲癇患者經治療後能改善發病症狀，七成患者能治癒。病友日常生活、工作能力與一般人相同或更優秀，但社會大眾對癲癇的錯誤想像，以為病人一發作就會倒地不起，口吐白沫或咬到舌頭等，皆是錯誤認知，且影響患者社會參與。

曾幼玲說，其餘病友也常遇到求職、就學等障礙。目前已與其他身障團體合作，將在去年召開CRPD首次國家報告後提交相關專家意見予衛福部，希望增進友善職場、將癲癇衛教納入教材及對第一線急救人員進行衛教等。