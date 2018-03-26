影／CP值最高！統一發票路跑 首場422台東開跑

2018-03-26 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



路跑界廣受好評且CP值超高的「財政部統一發票盃路跑活動」107年又起跑囉！該活動每年皆巡迴全台各地舉辦5場，今年正式邁入第9年，首場4月22日於台東森林公園開跑，接力巡迴桃園、高雄、台中及台北。民眾只要捐贈統一發票（含雲端發票）3張，即可免費報名參加（台北場競賽組酌收報名費），完跑後還可兌換精美完跑禮，現場還有抽獎及宣導活動。

主辦單位財政部次長蘇建榮表示，統一發票1年創造超過8,651億元的稅收，是政府主要財源，統一發票盃路跑活動過去8年共辦理了37場，吸引超過43萬人、募集了941萬張發票，而發票中獎金額累積高達988萬餘元，款項全數捐助社福團體。

財政部特別感謝兆豐金控、第一金控、華南金控、合庫金控、臺灣企銀對路跑活動的全力支持，為宣傳今年的路跑活動，今天舉辦的全國統一發票盃路跑活動啟動記者會，由蘇建榮、兆豐金控、第一金控、華南金控、合庫金控、台灣企銀等代表，一起進行「e起向前跑 攜手護台灣」起跑儀式，並公布活動官方網站。